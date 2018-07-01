Куратор відносин США з КНДР і Китаєм покине свій пост в Держдепі

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КИЇВ. 1 липня. УНН. Виконуюча обов’язки помічника держсекретаря США у справах Східної Азії і Тихого океану Сюзан Торнтон покине свій пост в кінці липня. Про це йдеться в поширеній в суботу письмовій заяві керівника прес-служби Держдепартаменту Хезер Науерт, інформує УНН.

“Торнтон оголосила про свій намір покинути в кінці липня зовнішньополітичне відомство”, — підкреслила Науерт. За її словами, дипломат більше 25 років працювала в Держдепартаменті і виконувала “численні важкі завдання по всьому світу”. Офіційний представник відомства не стала пояснювати, коли держсекретар Майкл Помпео планує оголосити про те, хто замінить 54-річну Торнтон.

Її кандидатура ще в минулому році була висунута на пост помічника держсекретаря США у справах Східної Азії і Тихого океану. Однак вона зустріла жорстку критику з боку Стівена Беннона, який обіймав на той момент пост політстратега президента США — він стверджував, що Торнтон займає надто м’яку позицію по відношенню до Китаю. Ряд сенаторів також виступали проти неї. Але в лютому 2018 року в комітеті із закордонних справ Сенату Конгресу США були проведені слухання щодо затвердження її кандидатури.

Проте вона так і не отримала рекомендацій від профільного комітету, а у верхній палаті законодавчого органу США не провели голосування щодо затвердження її кандидатури. Весь цей час Торнтон була виконуючим обов’язки помічника держсекретаря. Вона залишає свій пост в розпал американо-північнокорейських переговорів, підсумком яких Вашингтон бачить повну денуклеаризацію Корейського півострова. Так, газета Financial Times раніше повідомила, що Помпео намір відвідати КНДР на наступному тижні вже в третій раз з квітня нинішнього року.

Як повідомляв УНН, Трамп назвав законодавство США з міграції “найбільш дурним в світі”.

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