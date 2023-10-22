Покупают двигатели на AliExpress - Игнат рассказал из чего россияне монтируют некоторые свои дроны, которые запускают в Украину
Киев • УНН
КИЕВ. 22 октября. УНН. Для беспилотников неустановленного типа, которыми россияне пытаются атаковать Украину, они покупают двигатели на AliExpress. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил спикер Командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат, пишет УНН.
По его словам, это подтверждает анализ обломков этих беспилотников.
“Есть обломки, видно из чего они сделаны. Фактически там с AliExpress куплены двигатели и таким образом противник будет их применять. Это уже не впервые, когда из, как говорят, „из палок“ лепят этот самолёт и запускают его в сторону нашего государства”.
При этом, добавил, что эти беспилотники все равно остаются опасными, ведь способны нести несколько килограммов взрывчатки.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Комплекс “Комета”: Рувин рассказал, чем враг “маскирует” свои дроны и бомбы от нашей РЭБ