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Покупают двигатели на AliExpress - Игнат рассказал из чего россияне монтируют некоторые свои дроны, которые запускают в Украину

Киев • УНН

 • 172569 просмотра

КИЕВ. 22 октября. УНН. Для беспилотников неустановленного типа, которыми россияне пытаются атаковать Украину, они покупают двигатели на AliExpress. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил спикер Командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат, пишет УНН.

Покупают двигатели на AliExpress - Игнат рассказал из чего россияне монтируют некоторые свои дроны, которые запускают в Украину

По его словам, это подтверждает анализ обломков этих беспилотников.

“Есть обломки, видно из чего они сделаны. Фактически там с AliExpress куплены двигатели и таким образом противник будет их применять. Это уже не впервые, когда из, как говорят, „из палок“ лепят этот самолёт и запускают его в сторону нашего государства”.

При этом, добавил, что эти беспилотники все равно остаются опасными, ведь способны нести несколько килограммов взрывчатки.

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