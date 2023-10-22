Купують двигуни на AliExpress – Ігнат розповів з чого росіяни монтують деякі свої дрони, які запускають в Україну
Київ • УНН
КИЇВ. 22 жовтня. УНН. Для безпілотників невстановленого типу, якими росіяни намагаються атакувати Україну, вони купують двигуни на AliExpress. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив речник Командування Повітряних сил України Юрій Ігнат, пише УНН.
За його словами, це підтверджує аналіз уламків цих безпілотників.
“Є уламки, видно з чого вони зроблені. Фактично там з AliExpress куплені двигуни і таким чином противник буде їх застосовувати. Це вже не вперше, коли з, як кажуть, „з палок“ ліплять цей літак і запускають його в сторону нашої держави”.
При цьому, додав, що ці безпілотники все одно залишаються небезпечними, адже здатні нести декілька кілограмів вибухівки.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Комплекс “Комета”: Рувін розповів, чим ворог “маскує” свої дрони та бомби від нашої РЕБ