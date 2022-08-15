Купли квартир достигают лишь 13% прошлогодних объемов соглашений - анализ
Киев • УНН
КИЕВ. 15 августа. УНН. Во втором квартале 2022 года нотариусы оформили соглашения купли-продажи на 20 477 объектов недвижимости, причем объемы не дотягивают и до пятой части прошлогодних, сообщает УНН со ссылкой на данные Опендатабот.
Детали
Отмечается, что за апрель, май и июнь текущего года было оформлено 9417 соглашений о приобретении квартир. Это 13% к соответствующему периоду прошлого года.
Несколько больше соглашений за этот период нотариусы оформили по купле-продаже земельных участков — 11 060. Это почти 16% от прошлогодних показателей за второй квартал.
В настоящее время в Украине работает 4917 нотариусов. Для сравнения, до момента вторжения рф в Украину в феврале их было 6560.
Дополнение
В начале мая возобновили возможность купли-продажи недвижимости через нотариусов, что приостановили на фоне полномасштабного вторжения рф в Украину 24 февраля.