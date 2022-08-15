Купли квартир достигают лишь 13% прошлогодних объемов соглашений - анализ

Детали

Отмечается, что за апрель, май и июнь текущего года было оформлено 9417 соглашений о приобретении квартир. Это 13% к соответствующему периоду прошлого года.

Несколько больше соглашений за этот период нотариусы оформили по купле-продаже земельных участков — 11 060. Это почти 16% от прошлогодних показателей за второй квартал.

В настоящее время в Украине работает 4917 нотариусов. Для сравнения, до момента вторжения рф в Украину в феврале их было 6560.

Дополнение

В начале мая возобновили возможность купли-продажи недвижимости через нотариусов, что приостановили на фоне полномасштабного вторжения рф в Украину 24 февраля.