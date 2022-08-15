Купівлі квартир сягають лише 13% від торішніх обсягів угод - аналіз
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. У другому кварталі 2022 року нотаріуси оформили угоди купівлі-продажу на 20 477 об'єктів нерухомості, при чому обсяги не дотягують і до п'ятої частини від торішніх, повідомляє УНН з посиланням на дані Опендатабот.
Деталі
Зазначається, що за квітень, травень та червень поточного року було оформлено 9 417 угод про придбання квартир. Це 13% до відповідного періоду минулого року.
Дещо більше угод за цей період нотаріуси оформили щодо купівлі-продажу земельних ділянок — 11 060. Це майже 16% від торішніх показників за другий квартал.
Наразі в Україні, як вказано, працює 4917 нотаріусів. Для порівняння, до моменту вторгнення рф в Україну у лютому їх було 6560.
Доповнення
На початку травня відновили можливість купівлі-продажу нерухомості через нотаріусів, що призупинили на тлі повномасштабного вторгнення рф в Україну 24 лютого.