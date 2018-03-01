Покупкой криптовалюты Petro заинтересовались в 127 странах мира - Мадуро

"Petro - это будущее Венесуэлы и мира. Эта криптовалюта связана с будущим экономики, производства и финансами в нашем регионе", - заявил он.

По его словам, более 87,2 тысяч пользователей представили запросы на покупку криптовалюты, из которых 3,52 тысячи - предприятия, а 83,76 тысячи - физические лица.

Кроме того, Мадуро рассказал, что предложения о покупке Petro поступили, в частности, из Австралии, Германии, Белоруссии, Бразилии, Кубы и Испании. Среди заказчиков также - клиенты из США, Франции, Саудовской Аравии и других стран мира.

Напомним, ранее Николас Мадуро заявил, что Венесуэла выпустит еще одну криптовалюту.

В то же время Украина пока еще не определилась в вопросе регулирования рынка криптовалют.

В украинском парламенте зарегистрировано несколько законопроектов о легализации цифровых денег, и недавно было принято решение объединить их в один документ.

Автором одного из законопроектов о криптовалюте является нардеп от РПЛ Сергей Рыбалка (его недавно уволили с должности председателя финансового комитета ВР). В авторский коллектив своего документа (“О стимулировании рынка криптовалют и ее производных” (№7183-1) он включил свою подругу — Анастасию Байбородину.

Вместе с тем, эксперты Bitcoin Foundation назвали документ “радикала” бессмысленным и популистским. А по данным СМИ, законопроект Рыбалки (№7183-1) и вовсе “списан” у российских чиновников.