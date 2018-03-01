Купівлею криптовалюти Petro зацікавилися у 127 країнах світу - Мадуро
Київ • УНН
КИЇВ. 1 березня. УНН. З моменту старту продажів запити на покупку венесуельської криптовалюти Petro надійшли від клієнтів зі 127 країн. Про це повідомив президент Венесуели Ніколас Мадуро, передає УНН з посиланням на ТАСС.
"Petro - це майбутнє Венесуели і світу. Ця криптовалюта пов'язана з майбутнім економіки, виробництва та фінансами в нашому регіоні", - заявив він.
За його словами, понад 87,2 тисяч користувачів представили запити на покупку криптовалюти, з яких 3,52 тисячі - підприємства, а 83,76 тисячі - фізичні особи.
Крім того, Мадуро розповів, що пропозиції про покупку Petro надійшли, зокрема, з Австралії, Німеччини, Білорусії, Бразилії, Куби та Іспанії. Серед замовників також - клієнти із США, Франції, Саудівської Аравії та інших країн світу.
Нагадаємо, раніше Ніколас Мадуро заявив, що Венесуела випустить ще одну криптовалюту.
У той же час, Україна ще не визначилася в питанні регулювання ринку криптовалют.
В українському парламенті зареєстровано кілька законопроектів про легалізацію цифрових грошей, а недавно було прийнято рішення об'єднати їх в один документ.
Автором одного з законопроектів про криптовалюту є нардеп від РПЛ Сергій Рибалка (його нещодавно звільнили з посади голови фінансового комітету ВР). До авторського колективу свого документа ("Про стимулювання ринку криптовалюта і її похідних" (№7183-1) він включив свою подругу - Анастасію Байбородіну.
Разом з тим експерти Bitcoin Foundation назвали документ "радикала" безглуздим і популістським. А за даними ЗМІ, законопроект Рибалки (№7183-1) взагалі "списаний" у російських чиновників.