Купівлею криптовалюти Petro зацікавилися у 127 країнах світу - Мадуро

КИЇВ. 1 березня. УНН. З моменту старту продажів запити на покупку венесуельської криптовалюти Petro надійшли від клієнтів зі 127 країн. Про це повідомив президент Венесуели Ніколас Мадуро, передає УНН з посиланням на ТАСС.