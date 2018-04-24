Купить самогонный аппарат в Интернете: без проблем и штрафы нипочем

КИЕВ. 24 апреля. УНН. Всего за несколько тысяч гривен украинцы могут свободно приобрести в интернете самогонные аппараты любой промышленной мощности. Более того, продавцы в сети предлагают купить готовый и выгодный бизнес по самогоноварению, передает УНН.

Так, проанализировав интернет-предложения по продаже самогонных аппаратов, журналисты УНН подсчитали, что хороший “агрегат” доступен многим желающим.

Отметим, что стоимость самогонного аппарата зависит от его объема. К примеру, аппарат на 20 литров обойдется покупателю в 5-6 тыс. грн, на 30 литров - 6 тыс. 250 грн, на 50 литров — 6 тыс. 750 грн.

В качестве эксперимента УНН решил “купить” самогонный аппарат на 20 литров через интернет-ресурс “AquaGradus”.

И это — оказалось довольно просто.

Менеджер компании объяснил, что в бытовых условиях данный самогонный аппарат позволяет “перегонять” около 4-5 литров самогона в час. Он предназначен для производства спирта крепостью свыше 90%, добавил представитель “AquaGradus”.

“Среди привилегий данной модели — бесплатная доставка. Также, самогонный аппарат удобен тем, что его легко разобрать и помыть”, — уточнил продавец.

Более того, как выяснили журналисты, продавцы самогонных аппаратов могут просчитать период окупаемости вложений потенциального покупателя, и составить чуть ли не бизнес-план по производству и реализации изготовленной продукции.

Помимо этого, потенциальных покупателей завлекают акциями и скидками. В подарок к самогонному аппарату, к примеру, можно получить спиртометр или специальный игольчатый кран. Но и это не все.

Ознакомиться со всеми характеристиками и преимуществами самогоноварного устройства можно, посмотрев видео-обзор предлагаемого товара. В сюжете об аппарате “АкваГрадус Стандарт” эксперт подробно рассказывает о тонкостях сборки и эксплуатации оборудования.

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Примечательно, что, судя по комментариям к видео-обзору, клиентов у продавцов самогонных аппаратов не мало. В своем большинстве они хвалят товар и хвастаются высоким качеством полученного напитка.

При этом, в Украине за самогоноварение предусмотрена ответственность. В 2014 году парламент в 10 раз повысил штрафы за такой промысел.

Так, согласно ЗУ № 1638, в случае производства спирта этилового, коньячного и плодового, спирта этилового ректифицированного виноградного, спирта этилового ректифицированного плодового, спирта-сырца виноградного, спирта-сырца плодового, алкогольных напитков без наличия лицензии, нарушителю грозит штраф в размере 200% стоимости произведенной продукции (не менее 85 тысяч гривен). Производителям алкогольных напитков с использованием других видов спирта — грозит штраф в размере не мене 15 тыс. грн. За оптовую и розничную торговлю самогоном можно получить штраф от 17 тыс. грн.

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Кроме этого изготовление самогона для собственных нужд в Украине также карается по закону. Как сказано в Кодексе Украины об административных правонарушениях, изготовление или хранение без цели сбыта самогона или других крепких спиртных напитков домашней выработки, а также изготовление или хранение без цели сбыта аппаратов для их производства влекут за собой наложение штрафа от трех до десяти необлагаемых минимумов доходов граждан.

(ст. 176 КУоАП).

Приобретение самогона и других крепких спиртных напитков домашней выработки влечет за собой наложение штрафа от одного до пяти необлагаемых минимумов доходов граждан (ст. 177 КУоАП).

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Тем временем, нелегальный украинский алкоголь уже “покоряет” европейские рынки. В Европейской комиссии забили тревогу и даже инициировали проект по борьбе с “теневиками” алкогольного сектора. ЕК, в частности, планирует официально опубликовать список производителей и продавцов контрафакта уже в этом году и регулярно его обновлять.

“В первую очередь, это делается для того, чтобы отследить работу контролирующих органов, эффективность их работы и уменьшить уровень коррупции на местах”, — пояснили в ЕК.

При этом, по словам Главы совета директоров компании-производителя алкогольной продукции Beverage Trading Company Ольги Ивушкиной, проблема контрафакта украинского алкоголя в ЕС может нанести непоправимый ущерб легальным производителям алкоголя в Украине: ударит по экспортным позициям наших компаний.

В КМУ же официально на заявление Европейской комиссии спустя почти 2 недели так никто и не отреагировал.