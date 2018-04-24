Купити самогонний апарат в Інтернеті: без проблем і штрафи не страшні

КИЇВ. 24 квітня. УНН. Всього за кілька тисяч гривень українці можуть вільно придбати в інтернеті самогонні апарати будь-якої промислової потужності. Більш того, продавці в мережі пропонують купити готовий і вигідний бізнес із самогоноваріння, передає УНН.

Так, проаналізувавши інтернет-пропозиції з продажу самогонних апаратів, журналісти УНН підрахували, що хороший "агрегат" доступний багатьом бажаючим.

Відзначимо, що вартість самогонного апарату залежить від його обсягу. Наприклад, апарат на 20 літрів обійдеться покупцеві в 5-6 тис. грн, на 30 літрів - 6 тис. 250 грн, на 50 літрів - 6 тис. 750 грн.

В якості експерименту УНН вирішив "купити" самогонний апарат на 20 літрів через інтернет-ресурс "AquaGradus".

І це - виявилося досить просто.

Менеджер компанії пояснив, що в побутових умовах даний самогонний апарат дозволяє "переганяти" близько 4-5 літрів самогону на годину. Він призначений для виробництва спирту міцністю понад 90%, додав представник "AquaGradus".

"Серед привілеїв даної моделі - безкоштовна доставка. Також, самогонний апарат зручний тим, що його легко розібрати і помити", - уточнив продавець.

Більш того, як з'ясували журналісти, продавці самогонних апаратів можуть прорахувати період окупності вкладень потенційного покупця, і скласти мало не бізнес-план по виробництву і реалізації виготовленої продукції.

Крім цього, потенційних покупців заманюють акціями та знижками. У подарунок до самогонному апарату, наприклад, можна отримати спиртометр або спеціальний голчастий кран. Але і це не все.

Ознайомитися з усіма характеристиками і перевагами самогоноварного пристрою можна, подивившись відео-огляд пропонованого товару. У сюжеті про апарат "АкваГрадус Стандарт" експерт детально розповідає про тонкощі побудови та експлуатації обладнання.

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Примітно, що, судячи з коментарів до відео-огляду, клієнтів у продавців самогонних апаратів не мало. У своїй більшості вони хвалять товар і хваляться високою якістю отриманого напою.

При цьому, в Україні за самогоноваріння передбачена відповідальність. У 2014 році парламент в 10 разів підвищив штрафи за такий промисел.

Так, згідно із ЗУ № 1638, в разі виробництва спирту етилового, коньячного і плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, спирту-сирцю виноградного, спирту-сирцю плодового, алкогольних напоїв без наявності ліцензії, порушнику загрожує штраф в розмірі 200% вартості виробленої продукції (не менше 85 тисяч гривень). Виробникам алкогольних напоїв з використанням інших видів спирту - загрожує штраф в розмірі не менше 15 тис. грн. За оптову та роздрібну торгівлю самогоном можна отримати штраф від 17 тис. грн.

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Крім цього виготовлення самогону для власних потреб в Україні також карається законом. Як сказано в Кодексі України про адміністративні правопорушення, виготовлення або зберігання без мети збуту самогону чи інших міцних спиртних напоїв домашнього вироблення, а також виготовлення або зберігання без мети збуту апаратів для їх виробництва тягнуть за собою накладення штрафу від трьох до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. (Ст. 176 КУпАП).

Придбання самогону та інших міцних спиртних напоїв домашнього вироблення тягне за собою накладення штрафу від одного до п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (ст. 177 КУпАП).

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Тим часом, нелегальний український алкоголь вже "підкорює" європейські ринки. В Європейській комісії забили тривогу і навіть ініціювали проект по боротьбі з "тіньовиками" алкогольного сектора. ЄК, зокрема, планує офіційно опублікувати список виробників і продавців контрафакту вже в цьому році і регулярно його оновлювати.

"В першу чергу, це робиться для того, щоб відстежити роботу контролюючих органів, ефективність їх роботи і зменшити рівень корупції на місцях", - пояснили в ЄК.

При цьому, за словами Глави ради директорів компанії-виробника алкогольної продукції Beverage Trading Company Ольги Івушкіної, проблема контрафакту українського алкоголю в ЄС може завдати непоправної шкоди легальним виробникам алкоголю в Україні: вдарить по експортних позиціях наших компаній.

У КМУ ж офіційно на заяву Європейської комісії через майже 2 тижні так ніхто і не відреагував.