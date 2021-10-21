Куман о выступлении "Динамо": абсолютно ничего не создало, никакой опасности
Киев • УНН
КИЕВ. 21 октября. УНН. Главный тренер “Барселоны” Рональд Куман подвел итоги в победном поединке Лиги чемпионов с киевским “Динамо”, сообщает УНН со ссылкой на сайт УЕФА.
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Куман не увидел в действиях футболистов “Динамо” опасности в матче, а также заявил, что преимущество его команды должна была быть значительно больше (в количестве голов).
“Это клуб, в котором мы должны хорошо играть, должны побеждать и забивать голы. Но есть вещи, которые нужно улучшить. У нас была задача победить. „Динамо“ абсолютно ничего не создало, никакой опасности. Мы добавили в игре без мяча по сравнению с предыдущими матчами, но мы были не на максимуме, иначе мы победили бы как минимум в три мяча.
Такие матчи должны завершаться три или четыре-ноль. Когда в команде нет первоклассных нападающих, нельзя требовать стопроцентной реализации. Но у нас есть топовые нападающие, которые должны заканчивать такие матчи, как этот ”, - сказал коуч.
Дополнение
В игре с “динамовцами” имели преимущество по ударам 11: 3 и подали 11 угловых против одного у оппонентов.