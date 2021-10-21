Куман про виступ “Динамо”: абсолютно нічого не створило, ніякої небезпеки

$41.280.10
45.550.52
ukru
Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика
Ексклюзив
06:34 • 16548 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 78383 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 126694 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 111259 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 119372 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Ексклюзив
9 квітня, 13:39 • 87954 перегляди

Будівництво нової генерації: в "Укренерго" оцінили, коли очікувати на перші результати

Ексклюзив
9 квітня, 12:04 • 75918 перегляди

Хаос і невизначеність: як іноземні фармкомпанії реагують на зміни регулювання в Україні

Ексклюзив
9 квітня, 11:17 • 167121 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами

9 квітня, 07:59 • 87392 перегляди

Взяття у полон китайців, які воювали в складі російської армії: Пекін перевіряє ситуацію

Ексклюзив
9 квітня, 07:20 • 264156 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

4.8м/с
90%
Популярнi новини

У Києві вибухи, атака дронів: зафіксовано займання і руйнування, попередньо заблокована людина

9 квітня, 21:45 • 43175 перегляди

iPhone подорожчають до 3500 доларів, якщо їх почнуть виробляти в США - CNN

9 квітня, 22:31 • 39850 перегляди

армія рф має успіхи на Донбасі: що відомо

9 квітня, 23:39 • 38292 перегляди

Цими вихідними у небі можна буде побачити унікальне явище - мікромісяць

02:11 • 45490 перегляди

Призов Насірова до ЗСУ: наказ скасовано, розпочато розслідування

05:19 • 26787 перегляди
Публікації

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 132297 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 167126 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 264161 перегляди

Час - на боці Сокура. Чому НАЗК досі не притягнуло колишнього посадовця ДПС до відповідальності
Ексклюзив

8 квітня, 10:26 • 434147 перегляди

Десерти без яєць: 7 смачних рецептів до Великодня

8 квітня, 08:49 • 422004 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Олексій Гончаренко

Віталій Кличко

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Київ

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 28033 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 33770 перегляди

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

9 квітня, 15:16 • 34398 перегляди

Гіларі Свонк поскаржилася на патріархальність Голлівуду і пригадала, як чоловіки вчили її бути жінкою

9 квітня, 14:39 • 35606 перегляди

"Дюна 3. Месія": Паттінсону пропонують роль головного лиходія у фільмі

9 квітня, 09:22 • 85343 перегляди
Актуальне

Шахед-136

TikTok

T-72

Леопард 2

MIM-104 Patriot

Куман про виступ “Динамо”: абсолютно нічого не створило, ніякої небезпеки

Київ • УНН

 • 30702 перегляди

КИЇВ. 21 жовтня. УНН. Головний тренер “Барселони” Рональд Куман підбив підсумки у переможному поєдинку Ліги чемпіонів із київським “Динамо”, повідомляє УНН з посиланням на сайт УЄФА.

Куман про виступ “Динамо”: абсолютно нічого не створило, ніякої небезпеки

Цитата

Куман не побачив в діях футболістів “Динамо” небезпеки у матчі, а також заявив, що перевага його команди мала бути значно більшою (в кількості голів).

“Це клуб, в якому ми повинні добре грати, повинні перемагати і забивати голи. Але є речі, які треба поліпшити. У нас було завдання перемогти. „Динамо“ абсолютно нічого не створило, ніякої небезпеки. Ми додали в грі без м’яча в порівнянні з попередніми матчами, але ми були не на максимумі, інакше ми перемогли б як мінімум в три м’ячі.

Такі матчі повинні завершуватися три або чотири-нуль. Коли в команді немає першокласних нападників, не можна вимагати стовідсоткової реалізації. Але у нас є топові нападники, які повинні закінчувати такі матчі, як цей”, — сказав коуч.

Доповнення

У грі з “динамівцями” мали перевагу за ударами 11:3 і подали 11 кутових проти жодного в опонентів.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Спорт
Brent
$65.17
Bitcoin
$82,148.80
S&P 500
$5,330.87
Tesla
$262.04
Газ TTF
$33.67
Золото
$3,138.75
Ethereum
$1,616.31