Куман про виступ “Динамо”: абсолютно нічого не створило, ніякої небезпеки

Цитата

Куман не побачив в діях футболістів “Динамо” небезпеки у матчі, а також заявив, що перевага його команди мала бути значно більшою (в кількості голів).

“Це клуб, в якому ми повинні добре грати, повинні перемагати і забивати голи. Але є речі, які треба поліпшити. У нас було завдання перемогти. „Динамо“ абсолютно нічого не створило, ніякої небезпеки. Ми додали в грі без м’яча в порівнянні з попередніми матчами, але ми були не на максимумі, інакше ми перемогли б як мінімум в три м’ячі.

Такі матчі повинні завершуватися три або чотири-нуль. Коли в команді немає першокласних нападників, не можна вимагати стовідсоткової реалізації. Але у нас є топові нападники, які повинні закінчувати такі матчі, як цей”, — сказав коуч.

Доповнення

У грі з “динамівцями” мали перевагу за ударами 11:3 і подали 11 кутових проти жодного в опонентів.