Культура безопасности в действии: в Броварах открыли шестой Класс безопасности
Киев • УНН
В Броварском лицее №3 заработал шестой в громаде Класс безопасности с современным оборудованием. Проект реализован при поддержке Красного Креста и местного бюджета для обучения детей основам безопасности.
В Броварском лицее № 3 торжественно открыли новый Класс безопасности - уже шестой на территории громады. Это часть всеукраинского проекта, направленного на обучение учащихся правилам пожарной и минной безопасности, основам гражданской защиты, правильной заботе о жизни и здоровье, а также формированию навыков оказания домедицинской помощи, пишет УНН.
Как сообщается в официальном Telegram-канале Броварской городской территориальной общины, Класс оборудован современными техническими средствами: интерактивной доской, мультимедийным проектором, компьютером и стендами по безопасности.
Благодаря движению Красному Креста для обустройства помещения было потрачено 47 459 грн, за которые приобретены игровые наборы, учебные материалы и мебель. Остальные расходы - более 139 тысяч гривен - покрыты за счет местного бюджета.
Первое занятие в Классе безопасности провела представительница Красного Креста, которая научила детей основам оказания домедицинской помощи. Школьники активно задавали вопросы и участвовали в практических заданиях.
Кроме того, во время открытия представители ГСЧС провели занятия по пожарной безопасности, а также привезли настоящий пожарный автомобиль, что вызвало искренний восторг у школьников.
"Такие мероприятия устойчиво формируют культуру безопасности среди молодежи и способствуют распространению полезных и необходимых в наше непростое время знаний", - говорится в сообщении.