Кулеба встретился с главой МИД Марокко: договорились о переговорах по упрощению торговли и визового режима

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«Украину и Марокко объединяет многолетняя история дружбы и взаимного уважения. Марокко поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины. Марокканское студенческое сообщество является одним из крупнейших иностранных сообществ в Украине. Украинская пшеница является одной из традиционных составляющих марокканского хлеба. Сегодня мы открыли двери, которые ведут к новым возможностям для наших государств, бизнеса и граждан», — отметил Дмитрий Кулеба.

Детали

Дмитрий Кулеба и Нассер Бурита договорились провести переговоры Украины и Марокко по упрощению торговли, чтобы определить перспективные направления экономического взаимодействия, увеличить объемы торговли и оживить прямые контакты бизнеса, а также переговоры по упрощению визового режима.

Также дипломаты обсудили сотрудничество в сфере образования, ведь Украина и Марокко сейчас работают над решением проблемы образования марокканских студентов, которые вынуждены были уехать из Украины из-за полномасштабной российской агрессии.

По итогам переговоров министры подписали меморандум о сотрудничестве между Дипломатической академией Украины имени Геннадия Удовенко при МИД и Марокканской дипломатической академией при МИД Марокко.

Дополнительно

Во время встречи Дмитрий Кулеба рассказал марокканскому дипломату о ситуации на фронте и усилиях сил обороны Украины по отражению российских атак и освобождению украинских территорий от российской оккупации. Также дипломаты уделили особое внимание формуле мира Президента Украины.

Глава МИД Украины отметил, что война приносит опасность нестабильности, которую особенно остро ощущают в странах Африки: «Приглашаю Марокко присоединиться к воплощению украинской Формулы мира. Это будет настоящий вклад в мир не только в Украине, но и на Африканском континенте».

Также руководители МИД Украины и Марокко обсудили продовольственную безопасность в Африке. Они констатировали необходимость дальнейшей беспрепятственной работы Черноморской зерновой инициативы, которая играет важную роль в поставках продовольствия на глобальные рынки. В этом контексте марокканская сторона представила возможности Марокко как ворот в Африку.

Министр Бурита подтвердил намерение Марокко возобновить работу посольства в Киеве.

«Со времени моего первого турне по Африке МИД Украины провел тренинги для более 200 африканских дипломатов из 16 стран. Это была первая такая попытка и огромная история успеха. Мы договорились о разработке уникального курса для Марокко, в котором мы поделимся опытом украинской военной дипломатии, стратегических коммуникаций, борьбы с фейками и пропагандой, а также публичной дипломатии. Это будет нашим практическим вкладом в укрепление устойчивости стран Африканского континента», — подытожил Кулеба.

Дмитрий Кулеба пригласил Нассера Буриту осуществить визит в Украину.