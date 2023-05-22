Кулеба зустрівся з головою МЗС Марокко: домовились про переговори щодо спрощення торгівлі та візового режиму

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«Україну та Марокко об’єднує багаторічна історія дружби і взаємної поваги. Марокко підтримує суверенітет і територіальну цілісність України. Марокканська студентська спільнота є однією із найбільших іноземних спільнот в Україні. Українська пшениця є однією із традиційних складових марокканського хліба. Сьогодні ми відкрили двері, які ведуть до нових можливостей для наших держав, бізнесу та громадян», — наголосив Дмитро Кулеба.

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Дмитро Кулеба та Нассер Буріта домовилися провести переговори України та Марокко щодо спрощення торгівлі, аби визначити перспективні напрями економічної взаємодії, збільшити обсяги торгівлі та пожвавити прямі контакти бізнесу, а також переговори щодо спрощення візового режиму.

Також дипломати обговорили співпрацю у сфері освіті, адже Україна та Марокко зараз працюють над розв'язанням проблеми освіти марокканських студентів, які змушені були виїхати з України через повномасштабну російську агресію.

За підсумками переговорів міністри підписали меморандум про співпрацю між Дипломатичною академією України імені Геннадія Удовенка при МЗС та Марокканською дипломатичною академією при МЗС Марокко.

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Під час зустрічі Дмитро Кулеба розповів марокканському дипломату про ситуацію на фронті та зусилля сил оборони України із відбиття російських атак та звільнення українських територій від російської окупації. Також дипломати приділили особливу увагу формулі миру Президента України.

Голова МЗС України наголосив, що війна приносить небезпеку нестабільності, яку особливо гостро відчувають в країнах Африки: «Запрошую Марокко приєднатися до втілення української Формули миру. Це буде справжній внесок в мир не лише в Україні, але і на Африканському континенті».

Також очільники МЗС України та Марокко обговорили продовольчу безпеку в Африці. Вони констатували необхідність подальшої безперешкодної роботи Чорноморської зернової ініціативи, яка відіграє важливу роль в постачанні продовольства на глобальні ринки. У цьому контексті марокканська сторона представила можливості Марокко як воріт до Африки.

Міністр Буріта підтвердив намір Марокко відновити роботу посольства в Києві.

«З часу мого першого турне Африкою МЗС України провів тренінги для понад 200 африканських дипломатів із 16 країн. Це була перша така спроба і величезна історія успіху. Ми домовилися про розробку унікального курсу для Марокко, в якому ми поділимося досвідом української воєнної дипломатії, стратегічних комунікацій, боротьби із фейками і пропагандою, а також публічної дипломатії. Це буде нашим практичним внеском в зміцнення стійкості країн Африканського континенту», — підсумував Кулеба.

Насамкінець, Дмитро Кулеба запросив Нассера Буріту здійснити візит в Україну.