Кулеба встретился с главой дипломатии ЕС: обсудили поддержку Украины и противодействие агрессии рф

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"Приятно встретиться с Дмитрием Кулебой на полях Gymnich (встречи министров иностранных дел - ред.), чтобы обменяться (мыслями – ред.) о последних событиях на местах и ​​последующих шагах, которые ЕС сделает для поддержки Украины и противодействия жестокой агрессии россии. Мы продолжаем поддерживать Украину, на всем пути", - отметил Боррель в Twitter.

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Перед встречей глав МИД стран ЕС Боррель подчеркнул, что в блоке "должны продолжать делать три вещи: поддерживать Украину, оказывать давление на россия и устранять более широкие последствия этой войны, которая касается всего мира".