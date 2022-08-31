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День национального единства в Грузии, День Уинстона Черчилля, День антиквариата: что отмечают в мире 9 апреля
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Кулеба встретился с главой дипломатии ЕС: обсудили поддержку Украины и противодействие агрессии рф

Киев • УНН

 • 144914 просмотра

КИЕВ. 31 августа. УНН. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сообщил, что встретился с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой на полях встречи глав МИД стран ЕС - стороны обсудили поддержку Украины и противодействие агрессии рф, пишет УНН.

Кулеба встретился с главой дипломатии ЕС: обсудили поддержку Украины и противодействие агрессии рф

Цитата

"Приятно встретиться с Дмитрием Кулебой на полях Gymnich (встречи министров иностранных дел - ред.), чтобы обменяться (мыслями – ред.) о последних событиях на местах и ​​последующих шагах, которые ЕС сделает для поддержки Украины и противодействия жестокой агрессии россии. Мы продолжаем поддерживать Украину, на всем пути", - отметил Боррель в Twitter.

Дополнение

Перед встречей глав МИД стран ЕС Боррель подчеркнул, что в блоке "должны продолжать делать три вещи: поддерживать Украину, оказывать давление на россия и устранять более широкие последствия этой войны, которая касается всего мира".

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