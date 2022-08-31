Кулеба зустрівся з головою дипломатії ЄС: обговорили підтримку України та протидію агресії рф
Київ • УНН
КИЇВ. 31 серпня. УНН. Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель повідомив, що зустрівся з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою на полях зустрічі голів МЗС країн ЄС - сторони обговорили підтримку України та протидію агресії рф, пише УНН.
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"Приємно зустрітися із Дмитром Кулебою на полях Gymnich (зустрічі міністрів закордонних справ - ред.), щоб обмінятися (думками - ред.) про останні події на місцях та наступні кроки, які ЄС зробить для підтримки України та протидії жорстокій агресії росії. Ми продовжуємо підтримувати Україну, на всьому шляху", - зазначив Боррель у Twitter.
Доповнення
Перед зустріччю голів МЗС країн ЄС Боррель наголосив, що у блоці "повинні продовжувати робити три речі: підтримувати Україну, чинити тиск на росію та усувати ширші наслідки цієї війни, яка торкається всього світу".