Кулеба зустрівся з головою дипломатії ЄС: обговорили підтримку України та протидію агресії рф

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"Приємно зустрітися із Дмитром Кулебою на полях Gymnich (зустрічі міністрів закордонних справ - ред.), щоб обмінятися (думками - ред.) про останні події на місцях та наступні кроки, які ЄС зробить для підтримки України та протидії жорстокій агресії росії. Ми продовжуємо підтримувати Україну, на всьому шляху", - зазначив Боррель у Twitter.

Доповнення

Перед зустріччю голів МЗС країн ЄС Боррель наголосив, що у блоці "повинні продовжувати робити три речі: підтримувати Україну, чинити тиск на росію та усувати ширші наслідки цієї війни, яка торкається всього світу".