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Кулеба созвонился с Блинкеном: госсекретарь заверил, что поддержка Украины со стороны США будет продолжаться

Киев • УНН

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КИЕВ. 13 октября. УНН. Госсекретарь США Энтони Блинкен заверил, что Соединенные Штаты остаются сфокусированными на помощи Украине в противодействии российской агрессии, а также подчеркнул, что поддержка будет продолжаться, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в своем аккаунте в X, пишет УНН.

Цитата

"Во время нашего разговора госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил: США остаются сосредоточенными на оказании помощи Украине в противодействии российской агрессии. Дипломатическая, военная и финансовая поддержка будет продолжаться", - написал Кулеба.

Дипломаты также осудили нападение ХАМАС на Израиль, обсудили динамику конфликта и его последствия для глобальной безопасности.

Дополнение 

США окажут военную помощь и Израилю, и Украине, заявил министр обороны США Остин.

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