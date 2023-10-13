Кулеба зідзвонився з Блінкеном: держсекретар запевнив, що підтримка України з боку США триватиме
Київ • УНН
КИЇВ. 13 жовтня. УНН. Держсекретар США Ентоні Блінкен запевнив, що Сполучені Штати залишаються сфокусованими на допомозі Україні в протидії російській агресії, а також наголосив, що підтримка триватиме, повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у своєму акаунті в X, пише УНН.
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"Під час нашої розмови держсекретар США Ентоні Блінкен підтвердив: США залишаються зосередженими на наданні допомоги Україні у протидії російській агресії. Дипломатична, військова та фінансова підтримка триватиме", - написав Кулеба.
Дипломати також засудили напад ХАМАС на Ізраїль, обговорили динаміку конфлікту та його наслідки для глобальної безпеки.
Доповнення
США нададуть військову допомогу й Ізраїлю, і Україні, заявив міністр оборони США Остін.