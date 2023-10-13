Кулеба зідзвонився з Блінкеном: держсекретар запевнив, що підтримка України з боку США триватиме

Цитата

"Під час нашої розмови держсекретар США Ентоні Блінкен підтвердив: США залишаються зосередженими на наданні допомоги Україні у протидії російській агресії. Дипломатична, військова та фінансова підтримка триватиме", - написав Кулеба.

Дипломати також засудили напад ХАМАС на Ізраїль, обговорили динаміку конфлікту та його наслідки для глобальної безпеки.

Доповнення

США нададуть військову допомогу й Ізраїлю, і Україні, заявив міністр оборони США Остін.