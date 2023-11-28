Кулеба заявил, что нужно решить вопрос иммунитетов путина, мишустина и лаврова
Дмитрий Кулеба отметил необходимость решения вопроса иммунитетов так называемой "тройки": владимира путина, его Премьер-министра и министра иностранных дел. Такое заявление он сделал во время своего выступления в Европейском парламенте в Брюсселе.
После шторма, на одном из пляжей оккупированного Севастополя, обнаружена морская мина
В оккупированном Севастополе, на побережье пляжа обнаружена морская мина, которую российские взрывотехники впоследствии признали безопасной. Шторм также привел к масштабным затоплениям, эвакуации и перебоям в работе коммунальных служб.
"Хлопка" будет больше: спецназовцы СБУ получили 830 FPV-дронов
Центр специальных операций "А" Службы безопасности Украины приобрел 830 беспилотников-камикадзе для борьбы с российскими войсками, в частности, с вражескими танками и техникой. Эти беспилотники вооружены украинскими боеприпасами и уже использовались ранее для подобных операций.
Финляндия объявила о закрытии сухопутной границы с Россией до 13 декабря
Финляндия закрывает свою сухопутную границу с россией для искателей убежища до 13 декабря, позволяя подавать заявления только в аэропортах и морских портах, ссылаясь на беспокойство по поводу "гибридной деятельности" россии. Закрытие границы, которое начнется в четверг, может быть продлено, если это будет необходимо в интересах национальной безопасности.
Боррель: начаты переговоры по обязательствам ЕС по безопасности для Украины, на следующей неделе обсуждение в Киеве
ЕС достиг прогресса в вопросе своих обязательств по безопасности перед Украиной: начались дискуссии, а представитель ЕС посетит Киев на следующей неделе для дальнейших переговоров.
Лубинец призвал омбудсмена Польши Вьёчка обеспечить соблюдение прав и свобод украинских водителей
Дмитрий Лубинец, Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека, сообщил о нарушении прав украинских водителей на польской границе. В частности он заявил об отсутствии предметов первой необходимости и доступа к медицинской помощи. Он обратился к украинским и польским чиновникам с просьбой вмешаться в ситуацию.
Во время гололеда на автодороге Киев-Харьков произошло смертельное ДТП
21-летний водитель погиб в дорожно-транспортном происшествии на трассе Киев-Харьков после того, как автомобиль не справился с управлением на гололедице и столкнулся с другим автомобилем, что привело к многочисленным травмам и одному смертельному случаю.
Украина быстро делает свой вклад в расширение Евросоюза - вице-президент Еврокомиссии
Во время своего визита в Киев Вера Юрова подтвердила роль Украины в расширении ЕС и преданность реформам, отметив продолжение давления на Россию ради мира.
Ермак попал в рейтинг самых влиятельных людей Европы от Politico
Андрей Ермак, глава Офиса Президента Украины, занял четвертое место среди самых влиятельных фигур Европы по версии Politico, признан как имеющий значительное влияние в украинском правительстве и парламенте.
Совет ЕС одобрил выделение дополнительных 194 миллиона евро на подготовку украинских военных
Совет ЕС одобрил выделение дополнительных 194 миллионов евро на подготовку украинских военных, увеличив общий объем помощи до 255 миллионов евро на поддержку Вооруженных Сил Украины оборудованием и тренировками.