Кулеба заявил, что нужно решить вопрос иммунитетов путина, мишустина и лаврова

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил необходимость решения вопроса иммунитетов так называемой "тройки": российского диктатора владимира путина, его премьер-министра михаила мишустина и министра иностранных дел сергея лаврова. Об этом он сказал выступая в Европейском парламенте в Брюсселе на конференции "Справедливость и ответственность за войну России против Украины. Рекомендации и путь вперед", передает УНН со ссылкой на МИД.

Детали

В МИД отметили, что Дмитрий Кулеба отдельно отметил необходимость решения вопроса иммунитетов так называемой "тройки": Владимира путина, его Премьер-министра и министра иностранных дел.

Кроме того, он отметил, что если позволить путину и его соратникам избежать ответственности за преступления, мы обречем детей жить в мире, полном войн и несправедливости.

"Преступление агрессии против Украины совершено. Оно должно быть наказано. Если мы позволим Путину и его соратникам избежать ответственности за преступления, мы обречем наших детей жить в мире, полном войн и несправедливости. Мы должны отложить все политические и правовые разногласия и создать полноценный Специальный трибунал за преступление агрессии против Украины", - заявил Кулеба.

Дополнение

Кулеба заявил, что нужно отложить все политические и правовые разногласия и создать полноценный Специальный трибунал за преступление агрессии рф против Украины.