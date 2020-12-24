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У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
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Кулеба: я не ожидаю изменения политики России после ухода Путина от власти

Киев • УНН

 • 17346 просмотра

КИЕВ. 24 декабря. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба не верит, что со сменой руководства политика Российской Федерации в отношении нашей страны изменится. Об этом он заявил в эфире телеканала "Украина 24", передает УНН.

Кулеба: я не ожидаю изменения политики России после ухода Путина от власти

"Мы должны научиться жить и сосуществовать рядом с той Россией, которую мы знаем. Я не разделяю оптимистических надежд тех, кто считает что после Владимира Путина Россия изменится, и это будет какая-то другая Россия, и с ней будет легче", - сказал Кулеба.

Он подчеркнул, что Украина имеет стратегическую проблему сосуществования с Россией.

"Мы должны четко для себя внутри страны определить подходы, которыми мы будем руководствоваться в этих отношениях", - отметил дипломат.

Напомним, по мнению министра, когда Россия осознает неизбежность украинской независимости и украинского существования как части НАТО и ЕС, тогда Украина сможет сосуществовать с РФ.

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