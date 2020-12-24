Кулеба: я не очікую зміни політики Росії після відходу Путіна від влади
Київ • УНН
КИЇВ. 24 грудня. УНН. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба не вірить, що зі зміною керівництва політика Російської Федерації щодо нашої держави зміниться. Про це він заявив в ефірі телеканалу "Україна 24", передає УНН.
"Ми повинні навчитись жити і співіснувати поруч з тією Росією, яку ми знаємо. Я не поділяю оптимістичних сподівань тих, хто вважає що після Володимира Путіна Росія зміниться, і це буде якась інша Росія, і з нею буде легше", - сказав Кулеба.
Він підкреслив, що Україна має стратегічну проблему співіснування з Росією.
"Ми маємо чітко для себе в середині країни визначити підходи, якими ми будемо керуватись у цих стосунках", - зазначив дипломат.
Нагадаємо, на думку міністра, коли Росія усвідомить неминучість української незалежності та українського існування як частини НАТО та ЄС, тоді Україна зможе співіснувати з РФ.