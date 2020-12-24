Кулеба: я не очікую зміни політики Росії після відходу Путіна від влади

"Ми повинні навчитись жити і співіснувати поруч з тією Росією, яку ми знаємо. Я не поділяю оптимістичних сподівань тих, хто вважає що після Володимира Путіна Росія зміниться, і це буде якась інша Росія, і з нею буде легше", - сказав Кулеба.

Він підкреслив, що Україна має стратегічну проблему співіснування з Росією.

"Ми маємо чітко для себе в середині країни визначити підходи, якими ми будемо керуватись у цих стосунках", - зазначив дипломат.

Нагадаємо, на думку міністра, коли Росія усвідомить неминучість української незалежності та українського існування як частини НАТО та ЄС, тоді Україна зможе співіснувати з РФ.