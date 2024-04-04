Кулеба встретился с главой МИД Греции

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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dmytro-kulebaДмитрий Кулеба
Эксклюзив
Эксперт о возвращении Zara: некоторые мировые бренды вынуждены приспосабливаться к налоговой политике в Украине
  •  101117 просмотра

Эксперт о возвращении Zara: некоторые мировые бренды вынуждены приспосабливаться к налоговой политике в Украине

Эксклюзив
Эксперт рассказал, какие функции берут на себя украинские специмпортеры при покупке боеприпасов
  •  104580 просмотра

Эксперт рассказал, какие функции берут на себя украинские специмпортеры при покупке боеприпасов

Эксклюзив
Необходимы законодательные изменения, чтобы убрать недобросовестную конкуренцию из закупок для ВСУ - политолог
  •  105595 просмотра

Необходимы законодательные изменения, чтобы убрать недобросовестную конкуренцию из закупок для ВСУ - политолог

Эксклюзив
Попытка помочь путину хоть словом, а не делом - политолог о заявлении лукашенко о подготовке к войне
  •  104275 просмотра

Попытка помочь путину хоть словом, а не делом - политолог о заявлении лукашенко о подготовке к войне

Эксклюзив
В Винницкой области священник московского патриархата устроил очередную провокацию возле храма ПЦУ: детали
  •  117909 просмотра

В Винницкой области священник московского патриархата устроил очередную провокацию возле храма ПЦУ: детали

Эксклюзив
Раскрытие банковской тайны без решения суда - это очередное закручивание гаек и выворачивание карманов, считает нардеп
  •  101094 просмотра

Раскрытие банковской тайны без решения суда - это очередное закручивание гаек и выворачивание карманов, считает нардеп

Эксклюзив
Ситуация на границе с беларусью остается стабильной - ГУР
  •  103687 просмотра

Ситуация на границе с беларусью остается стабильной - ГУР

Эксклюзив
Эксперт о заявлении лукашенко, что рб готовится к войне: потенциал армии беларуси более чем серьезный
2 апреля 2024, 14:32  •  128394 просмотра

Эксперт о заявлении лукашенко, что рб готовится к войне: потенциал армии беларуси более чем серьезный

Эксклюзив
"Львовский арсенал" просит Умерова помочь привезти из Словакии минометные выстрелы для МОУ
2 апреля 2024, 12:15  •  128837 просмотра

"Львовский арсенал" просит Умерова помочь привезти из Словакии минометные выстрелы для МОУ

Эксклюзив
На данный момент наращивание войск рф в беларуси не происходит - Госпогранслужба
2 апреля 2024, 12:04  •  123896 просмотра

На данный момент наращивание войск рф в беларуси не происходит - Госпогранслужба

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В Москве из-за сильного ветра два человека погибли, 17 - пострадали

В Москве из-за сильного ветра два человека погибли, 17 - пострадали

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Публикации

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В Винницкой области священник московского патриархата устроил очередную провокацию возле храма ПЦУ: детали
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ГУР атаковало завод по сборке "шахедов" в рф: что известно об этом производстве и при чем тут Tinder

2 апреля 2024, 09:02  •  199699 просмотра
Сегодня начинает работать Реестр убытков для Украины: рассказываем, как он будет работать и кто может подать заявление

Сегодня начинает работать Реестр убытков для Украины: рассказываем, как он будет работать и кто может подать заявление

2 апреля 2024, 04:45  •  206032 просмотра
Поставка происходит по плану: в ГОТ рассказали об обеспечении ВСУ продуктами питания по новым контрактам

Поставка происходит по плану: в ГОТ рассказали об обеспечении ВСУ продуктами питания по новым контрактам
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1 апреля 2024, 09:33  •  241012 просмотра
Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать

Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать
Эксклюзив

28 марта 2024, 13:27  •  511546 просмотра

Кулеба встретился с главой МИД Греции

Министр иностранных дел Украины Кулеба встретился с греческим коллегой Герапетритисом, чтобы выразить благодарность за поддержку Греции, обсудить двустороннее сотрудничество и сосредоточить внимание на предстоящем Глобальном саммите мира для обеспечения длительного мира в Европе.

Война •   •  4162 просмотра
Кулеба встретился с главой МИД Греции

Президент Румынии не намерен отзывать свою кандидатуру на должность генсека НАТО

Президент Румынии Клаус Йоханнис не намерен снимать свою кандидатуру на должность Генерального секретаря НАТО, несмотря на сильную поддержку премьер-министра Нидерландов Марка Рютте.

политика •   •  4646 просмотра
Президент Румынии не намерен отзывать свою кандидатуру на должность генсека НАТО

Евгений Нищук стал новым директором и художественным руководителем Театра им. И. Франко

Евгений Нищук, бывший министр культуры, назначен новым художественным руководителем и генеральным директором Национального академического драматического театра имени Ивана Франко в Украине.

Культура •   •  7751 просмотра
Евгений Нищук стал новым директором и художественным руководителем Театра им. И. Франко

После атаки дронов авиакомпания Казахстана приостанавливает рейсы в Татарстан после атаки дронов

Казахстанская авиакомпания Qazaq Air приостановила полеты из Актобе в Казань, Россия, на неопределенный срок с 5 апреля 2024 года по соображениям безопасности после атаки беспилотника в Татарстане.

Война •   •  9515 просмотра
После атаки дронов авиакомпания Казахстана приостанавливает рейсы в Татарстан после атаки дронов

В Москве из-за сильного ветра два человека погибли, 17 - пострадали

Два человека погибли и 17 получили ранения в результате сильного ветра до 21 м/с, который повалил деревья на припаркованные автомобили в Москве, по словам мэра города.

Общество •   •  8198 просмотра
В Москве из-за сильного ветра два человека погибли, 17 - пострадали

Сумская область: россияне обстреляли 4 громады в приграничье, били ракетами, КАБами и ВОГами

Российские оккупанты 11 раз обстреляли 4 общины в приграничном районе Сумской области, в результате чего произошло 46 взрывов, 1 человек погиб, 3 получили ранения, в том числе ребенок.

Война •   •  9340 просмотра
Сумская область: россияне обстреляли 4 громады в приграничье, били ракетами, КАБами и ВОГами

На химзаводе в Индии взорвался реактор - погибли пять человек

Взрыв на химическом заводе в Теленгане, Индия, унес жизни по меньшей мере 5 человек и ранил 16, некоторые из них до сих пор находятся под завалами.

Здоровье •   •  9554 просмотра
На химзаводе в Индии взорвался реактор - погибли пять человек

Смертельное ДТП на Львовщине перекрыло трассу М-09 возле села Мощана: патрульные организовали реверсное движение

Смертельное ДТП заблокировало движение в обоих направлениях на трассе М-09 возле села Мощана во Львовской области.

Общество •   •  9136 просмотра
Смертельное ДТП на Львовщине перекрыло трассу М-09 возле села Мощана: патрульные организовали реверсное движение

Эстония разработала механизм компенсации, который предусматривает использование российских средств на нужды Украины - Шмыгаль

Эстония завершила разработку компенсационного механизма, который предусматривает использование замороженных российских средств на нужды Украины.

Война •   •  14758 просмотра
Эстония разработала механизм компенсации, который предусматривает использование российских средств на нужды Украины - Шмыгаль

Bloomberg: Путин планирует в Украине войну на истощение

Путин планирует войну на истощение в Украине, полон решимости завоевать ее путем постоянного наступления и пережить Киев на поле боя.

Война •   •  14898 просмотра
Bloomberg: Путин планирует в Украине войну на истощение