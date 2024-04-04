Кулеба встретился с главой МИД Греции

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел встречу с главой МИД Греции Георгосом Герапетритисом и выразил благодарность Греции за непоколебимую поддержку Украины. Об этом сообщили в украинском дипломатическом ведомстве, передает УНН.

Детали

Стороны сосредоточились на ожидаемом Глобальном саммите мира и совместной работе для обеспечения долговременного мира в Европе.

Также министры обсудили пути развития двустороннего сотрудничества Украины и Греции.

Я встретился с министром иностранных дел Греции Георгосом Герапетритисом, чтобы поблагодарить Грецию за поддержку Украины и обсудить пути развития нашего двустороннего сотрудничества. Мы также сосредоточились на ожидаемом Глобальном саммите мира и совместной работе для обеспечения долговременного мира в Европе сказал Кулеба.

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