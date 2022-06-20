Кулеба: Украина готова воевать лопатами против рф, если не получит оружие

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"Если мы не получим оружие, хорошо, тогда мы будем воевать лопатами, но мы будем защищаться, потому что эта война – война за наше существование. Поэтому чем раньше мы получим оружие, чем раньше оно будет отправлено, тем больше будет помощь для нас. Если оружие будет отправлено позже, мы все равно скажем "спасибо", но тогда многое будет потрачено впустую, много людей погибнет", – сказал Кулеба.

Напомним

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что для того, чтобы завершить войну и выбить российских оккупантов из Украины, нужен паритет тяжелого оружия:

• 1000 гаубиц калибра 155 мм;

• 300 РСЗО;

• 500 танков;

• 2000 единиц бронетехники;

• 1000 дронов.