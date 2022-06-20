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Кулеба: Україна готова воювати лопатами проти рф, якщо не отримає зброю

Кулеба: Україна готова воювати лопатами проти рф, якщо не отримає зброю

Київ • УНН

 • 212015 перегляди

КИЇВ. 20 червня. УНН. Глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що Україна готова воювати лопатами проти рф, якщо Захід припинить постачати зброю. Про це повідомляє УНН із посиланням на німецький телеканал ARD.

Цитата

"Якщо ми не отримаємо зброї, добре, тоді ми будемо воювати лопатами, але ми будемо захищатися, тому що ця війна - війна за наше існування. Тому чим раніше ми отримаємо зброю, чим раніше її буде відправлено, тим більша буде допомога для нас. Якщо зброю буде відправлено пізніше, ми все одно скажемо "дякую", але тоді багато буде витрачено даремно, багато людей загине", – сказав Кулеба.

Нагадаємо

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що для того, щоб завершити війну та вибити російських окупантів з України, потрібен паритет важкої зброї:

• 1000 гаубиць калібру 155 мм;
• 300 РСЗВ;
• 500 танків;
• 2000 одиниць бронетехніки;
• 1000 дронів.

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