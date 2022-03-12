Кулеба рассказал о победах Украины на международном фронте во время войны

Детали

"Первое - это безусловно, победа в информационной войне. Мы можем уже утверждать, что мы одержали победу. Никто не верит в мире в российские нарративы, в российские попытки объяснения этой войны и оправдания своей агрессии”, - сказал Кулеба.

Однако, по его словам, победа в информационной войне не является окончательной, и призвал каждого внести свой вклад, а именно: распространять официально подтвержденную информацию об агрессии.

Кулеба отметил, что второй победой является изменение отношения к Украине и украинцам в мире.

В частности, он сослался на социологическое исследование в США, которое показывает, что американцы относятся к украинцам как к немцам и другим дружественным и близким народам. По его мнению, это чрезвычайно мощно, что именно далеко за океаном изменилось отношение.

"Мы работаем также с азиатскими странами. Все нами восхищаются, нашей стойкостью, жертвенностью на защите своей страны и это однозначно победа. Мы знаем, что были в разных странах разные усилия для того, чтобы дискредитировать украинцев, показать их в негативном свете, но это уже осталось в прошлом и сейчас мы в очень позитивном тренде в буквальном смысле”, - рассказал министр.

Третьей победой Кулеба назвал то, что удалось “подорвать основу российской военной машины под названием Российская экономика благодаря мощным санкциям”.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Великобритания ввела санкции против 386 депутатов госдумы РФ

"Это имеет далеко идущие последствия и для общественных настроений в РФ и безусловно, вообще для экономической основы российской агрессии.. Мы будем продолжать это давление совместно с партнерами, новые санкции будут применены и против российских олигархов, политиков и против экономики. Мы не остановимся, пока не погасим этот агрессивный ядерный реактор российской военной машины”, - подчеркнул Кулеба.

Дополнение

Председатель Еврокомиссии анонсировала четвертый пакет санкций против РФ.