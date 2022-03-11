Велика Британія запровадила санкції проти 386 депутатів держдуми РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 11 березня. УНН. Велика Британія запровадила санкції проти 386 депутатів державної думи РФ за підтримку війни, ініційованої Росією на території України. Про це йдеться на сайті уряду Сполученого Королівства, пише УНН.
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“Ми переслідуємо тих, хто причетний до незаконного вторгнення Путіна в Україну, та тих, хто підтримує цю варварську війну. Ми не послабимо тиску та продовжимо вбивати російську економіку шляхом санкцій. Разом із нашими союзниками ми твердо стоїмо поряд із нашими українськими друзями. Ми продовжимо підтримувати Україну гуманітарною допомогою, оборонною зброєю та дипломатичною роботою, щоб ізолювати Росію на міжнародному рівні”, - заявила міністр закордонних справ країни Ліз Трасс.
Доповнення
Після російського вторгнення Британія запровадила санкції щодо понад 500 найбільш значущих російських фізичних осіб, організацій та дочірніх компаній, внаслідок чого загальна кількість компаній, що підпадають під санкції країни, досягла понад 800.
Сюди входять заборони на поїздки та заморожування активів, застосовані щодо 18 з провідних російських олігархів із сукупним статком понад 30 мільярдів фунтів стерлінгів.
Нагадаємо
Міністр фінансів США Джанет Єллен заявила 10 березня, що Сполучені Штати та їхні союзники розглядають додаткові санкції, щоб покарати Росію за "звірства", вчинені в Україні, навіть попри те, що існуючі санкції завдають потужного удару по російській економіці.