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Российская экономика будет разрушена: США рассматривают возможность введения дополнительных санкций против Москвы

Киев • УНН

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КИЕВ. 10 марта. УНН. Министр финансов США Джанет Йеллен заявила в четверг, что Соединенные Штаты и их союзники рассматривают дополнительные санкции, чтобы наказать Россию за "зверства", совершенные в Украине, даже несмотря на то, что существующие санкции наносят мощный удар по российской экономике. Об этом УНН информирует со ссылкой на CNN.

Цитата

"Российская экономика будет разрушена вследствие того, что мы уже сделали, но мы... продолжаем рассматривать дальнейшие шаги, которые мы можем предпринять", - сказала Йеллен во время прямого эфира Washington Post.

Детали

Йеллен не уточнила, какие дополнительные санкции могут быть введены, но отметила, что Россия не прекратила вторжение в Украину.

"Мы продолжаем очень тесно сотрудничать с нашими союзниками, чтобы рассмотреть вопрос о санкциях, - заметила Йеллен. - Мы пока не видим, чтобы Россия отказалась от начатой ею ужасной войны, неспровоцированного вторжения на украинскую родину. На самом деле, зверства, которые они совершают против мирных жителей, похоже, усиливаются. Поэтому для нас, бесспорно, уместно работать с нашими союзниками над рассмотрением дальнейших санкций".

Министр финансов рассказала об экономических и финансовых убытках, нанесенных западными санкциями, введенными в последние недели.

"Мы изолировали Россию финансово. Рубль находится в свободном падении. Российский фондовый рынок закрыт. Россия фактически была исключена из международной финансовой системы", - добавила Йеллен, заявив, что доступ российского центрального банка к своим резервам в значительной степени перекрыт.

Йеллен признала, что санкции "вероятно" повлияют на Соединенные Штаты и Европу, хотя, по ее словам, официальные лица работали над тем, чтобы свести это к минимуму.

"Это уже повлекло рост мировых цен на нефть. Мы сами видим это по ценам на заправках", - добавила министр.

На вопрос, будут ли европейские союзники действовать, чтобы запретить российскую нефть и газ, Йеллен повторила, что официальные лица США признают, что "не все страны находятся в одинаковом положении" для прекращения поставок российских энергоресурсов.

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