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Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором
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The Washington Post

Російська економіка буде зруйнована: США розглядають можливість запровадження додаткових санкцій проти Москви

Російська економіка буде зруйнована: США розглядають можливість запровадження додаткових санкцій проти Москви

Київ • УНН

 • 130358 перегляди

КИЇВ. 10 березня. УНН. Міністр фінансів США Джанет Йеллен заявила в четвер, що Сполучені Штати та їхні союзники розглядають додаткові санкції, щоб покарати Росію за "звірства", вчинені в Україні, навіть незважаючи на те, що існуючі санкції завдають потужного удару по російській економіці. Про це УНН інформує з посиланням на CNN.

Цитата

"Російська економіка буде зруйнована внаслідок того, що ми вже зробили, але ми... продовжуємо розглядати подальші кроки, які ми можемо зробити", - сказала Йеллен під час прямого ефіру Washington Post.

Деталі

Йєллен не уточнила, які додаткові санкції можуть бути запроваджені, але зазначила, що Росія не припинила вторгнення до України.

"Ми продовжуємо дуже тісно співпрацювати з нашими союзниками, щоб розглянути питання про санкції, - зауважила Йеллен. - Наразі ми не бачимо, щоб Росія відмовилася від розпочатої нею жахливої ​​війни, неспровокованого вторгнення на українську батьківщину. Насправді, звірства, які вони роблять проти мирних жителів, схоже, посилюються. Тому для нас, безперечно, доречно працювати з нашими союзниками над розглядом подальших санкцій".

Міністр фінансів розповіла про економічні та фінансові збитки, завдані західними санкціями, введеними в останні тижні.

"Ми ізолювали Росію фінансово. Рубль перебуває у вільному падінні. Російський фондовий ринок зачинено. Росія фактично була виключена з міжнародної фінансової системи", - додала Йеллен, заявивши, що доступ російського центрального банку до своїх резервів значною мірою перекритий.

Йеллен визнала, що санкції "певно" вплинуть на Сполучені Штати та Європу, хоча, за її словами, офіційні особи працювали над тим, щоб звести це до мінімуму.

"Це вже спричинило зростання світових цін на нафту. Ми самі бачимо це за цінами на заправках", - додала міністр.

На питання, чи європейські союзники діятимуть, щоб заборонити російську нафту і газ, Йеллен повторила, що офіційні особи США визнають, що "не всі країни перебувають у однаковому становищі" для припинення постачання російських енергоресурсів.

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