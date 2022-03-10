Російська економіка буде зруйнована: США розглядають можливість запровадження додаткових санкцій проти Москви

КИЇВ. 10 березня. УНН. Міністр фінансів США Джанет Йеллен заявила в четвер, що Сполучені Штати та їхні союзники розглядають додаткові санкції, щоб покарати Росію за "звірства", вчинені в Україні, навіть незважаючи на те, що існуючі санкції завдають потужного удару по російській економіці. Про це УНН інформує з посиланням на CNN.