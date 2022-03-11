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Великобритания ввела санкции против 386 депутатов госдумы РФ

Киев • УНН

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КИЕВ. 11 марта. УНН. Великобритания ввела санкции против 386 депутатов государственной думы РФ за поддержку войны, инициированной Россией на территории Украины. Об этом говорится на сайте правительства Соединенного Королевства, пишет УНН.

Цитата

“Мы преследуем тех, кто причастен к незаконному вторжению Путина в Украину, и тех, кто поддерживает эту варварскую войну. Мы не ослабим давления и продолжим убивать российскую экономику путем санкций. Вместе с нашими союзниками мы твердо стоим рядом с нашими украинскими друзьями. Мы продолжим поддерживать Украину гуманитарной помощью, оборонительным оружием и дипломатической работой, чтобы изолировать Россию на международном уровне”, - заявила министр иностранных дел страны Лиз Трасс.

Дополнение

После российского вторжения Британия ввела санкции в отношении более 500 наиболее значимых российских физических лиц, организаций и дочерних компаний, в результате чего общее количество компаний, подпадающих под санкции страны, достигло более 800.

Сюда входят запреты на поездки и замораживание активов, примененные в отношении 18 из ведущих российских олигархов с совокупным состоянием свыше 30 миллиардов фунтов стерлингов.

Напомним

Министр финансов США Джанет Йеллен заявила 10 марта, что Соединенные Штаты и их союзники рассматривают дополнительные санкции, чтобы наказать Россию за "зверства", совершенные в Украине, даже несмотря на то, что существующие санкции наносят мощный удар по российской экономике.

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