Великобритания ввела санкции против 386 депутатов госдумы РФ

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“Мы преследуем тех, кто причастен к незаконному вторжению Путина в Украину, и тех, кто поддерживает эту варварскую войну. Мы не ослабим давления и продолжим убивать российскую экономику путем санкций. Вместе с нашими союзниками мы твердо стоим рядом с нашими украинскими друзьями. Мы продолжим поддерживать Украину гуманитарной помощью, оборонительным оружием и дипломатической работой, чтобы изолировать Россию на международном уровне”, - заявила министр иностранных дел страны Лиз Трасс.

Дополнение

После российского вторжения Британия ввела санкции в отношении более 500 наиболее значимых российских физических лиц, организаций и дочерних компаний, в результате чего общее количество компаний, подпадающих под санкции страны, достигло более 800.

Сюда входят запреты на поездки и замораживание активов, примененные в отношении 18 из ведущих российских олигархов с совокупным состоянием свыше 30 миллиардов фунтов стерлингов.

Напомним

Министр финансов США Джанет Йеллен заявила 10 марта, что Соединенные Штаты и их союзники рассматривают дополнительные санкции, чтобы наказать Россию за "зверства", совершенные в Украине, даже несмотря на то, что существующие санкции наносят мощный удар по российской экономике.



