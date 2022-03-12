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Кулеба розповів про перемоги України на міжнародному фронті під час війни

Кулеба розповів про перемоги України на міжнародному фронті під час війни

Київ • УНН

 • 82568 перегляди

КИЇВ. 12 березня. УНН. Україна має три важливі перемоги на міжнародному фронті: перемога в інформаційній війні, підрив російської економіки та зміна ставлення до українців у світі. Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає кореспондент УНН.

Деталі

“Перше — це безумовно, перемога в інформаційній війні. Ми можемо вже доконано стверджувати, що ми перемогли. Ніхто не вірить у світі в російські наративи, в російські спроби пояснення цієї війни й виправдання своєї агресії”, - сказав Кулеба.

Проте, за його словами, перемога в інформаційній війні не є остаточною, та закликав кожного робити свій внесок, а саме: поширювати офіційно підтверджену інформацію про агресію.

Кулеба зазначив, що другою перемогою є зміна ставлення до України та українців у світі.

Зокрема, він послався на соціологічне дослідження у США, яке показує, що американці ставляться до українців як до німців та інших дружніх й близьких народів. На його думку, це надзвичайно потужно, що саме далеко за океаном змінилося ставлення.

"Ми працюємо також з азійськими країнами. Всі нами захоплюються, нашою стійкістю, жертовністю на захисті своєї країни й це однозначно перемога. Ми знаємо, що були в різних країнах різні зусилля для того, щоб дискредитувати українців, показати їх в негативному світлі, але це вже залишилося в минулому й наразі ми в дуже позитивному тренді у буквальному сенсі”, - розповів міністр.

Третьою перемогою Кулеба назвав те, що вдалося “підірвати основу російської воєнної машини під назвою російська економіка завдяки потужним санкціям”.

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"Це має далекосяжні наслідки й для суспільних настроїв у РФ й безумовно, взагалі для економічної основи російської агресії.. Ми будемо продовжувати цей тиск спільно з партнерами, нові санкції будуть застосовані й проти російських олігархів, політиків й проти економіки. Ми не зупинимося, поки не погасимо цей агресивний ядерний реактор російської воєнної машини”, - наголосив Кулеба.

Доповнення

Голова Єврокомісії анонсувала четвертий пакет санкцій проти РФ.

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