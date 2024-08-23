Кулеба провел разговор с главой МИД Панамы об укреплении связей
Киев • УНН
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обсудил с панамским коллегой пути укрепления отношений. Кулеба пригласил главу МИД Панамы посетить Украину и высоко оценил его поддержку.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с министром иностранных дел Панамы Хавьером Мартинесом-Ача. Речь шла о укреплении связей и визите в Украину, передает УНН.
«Было приятно провести первый телефонный разговор с моим новым панамским коллегой Хавьером Мартинесом-Ача. Мы обсудили пути укрепления связей Украины с Панамой и Южной Америкой в целом, а также наше сотрудничество в рамках региональных и международных организаций. Я высоко ценю четкую поддержку моего коллеги Украины и международного права. Я также пригласил его посетить наше государство», - написал Кулеба в соцсети Х.
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