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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Кулеба провел разговор с главой МИД Панамы об укреплении связей

Кулеба провел разговор с главой МИД Панамы об укреплении связей

Киев  •  УНН

23 августа 2024, 18:52  •  15705 просмотра

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обсудил с панамским коллегой пути укрепления отношений. Кулеба пригласил главу МИД Панамы посетить Украину и высоко оценил его поддержку.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с министром иностранных дел Панамы Хавьером Мартинесом-Ача. Речь шла о укреплении связей и визите в Украину, передает УНН.

«Было приятно провести первый телефонный разговор с моим новым панамским коллегой Хавьером Мартинесом-Ача. Мы обсудили пути укрепления связей Украины с Панамой и Южной Америкой в целом, а также наше сотрудничество в рамках региональных и международных организаций. Я высоко ценю четкую поддержку моего коллеги Украины и международного права. Я также пригласил его посетить наше государство», - написал Кулеба в соцсети Х.

Кулеба обговорив з главою МЗС Нідерландів постачання Україні F-16 та посилення ППО20 августа 2024, 15:40 • 91949 просмотров

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