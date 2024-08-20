Кулеба обсудил с главой МИД Нидерландов поставки Украине F-16 и усиление ПВО

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с главой МИД Нидерландов по военной поддержке Украины. Об этом Кулеба рассказал на своей странице в X, передает УНН.

Детали

По его словам, во время разговора обсудили поставки Украине F-16 и усиление ПВО.

Провел телефонный разговор со своим голландским коллегой и другом министром иностранных дел Нидерландов Каспаром Вельдкампом. Обсудили развитие программы F-16, а также усилия направленные на обеспечение Украины дополнительными средствами противовоздушной обороны - рассказал Кулеба.

Также дипломаты скоординировали дальнейшие шаги по расширению глобальной коалиции в поддержку Формулы мира Президента Украины Владимира Зеленского.

Напомним,

Президент Зеленский сообщил об обсуждении с партнерами новых систем ПВО для Украины. Также он заслушал доклад Главкома Сирского о ситуации на фронте и достижении определенных целей.