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Кулеба обговорив з главою МЗС Панами зміцнення зв'язків та візит в Україну

Кулеба обговорив з главою МЗС Панами зміцнення зв'язків та візит в Україну

Київ • УНН

 • 78855 перегляди

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба обговорив з панамським колегою шляхи зміцнення відносин. Кулеба запросив главу МЗС Панами відвідати Україну та високо оцінив його підтримку.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з міністром закордонних справ Панами Хав'єром Мартінесом-Ача. Йшлося про зміцнення зв'язків та візит в Україну, передає УНН.

"Було приємно провести першу телефонну розмову з моїм новим панамським колегою Хав'єром Мартінесом-Ача. Ми обговорили шляхи зміцнення зв'язків України з Панамою та Південною Америкою загалом, а також нашу співпрацю в рамках регіональних та міжнародних організацій. Я високо ціную чітку підтримку мого колеги України та міжнародного права. Я також запросив його відвідати нашу державу", - написав Кулеба в соцмережі Х.

Кулеба обговорив з главою МЗС Нідерландів постачання Україні F-16 та посилення ППО20.08.24, 18:40 • 92459 переглядiв

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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