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Кулеба прокомментировал назначение нового командующего рф войной в Украине

Киев • УНН

 • 220689 просмотра

КИЕВ. 10 апреля. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил в воскресенье, что изначальный план россии по вторжению в Украину "провалился", и что "история покажет, чей план победит", после того как россия назначила нового генерала возглавить свое вторжение в нашу страну, пишет УНН.

Кулеба прокомментировал назначение нового командующего рф войной в Украине

Детали

Так, на просьбу прокомментировать назначение генерала российской армии Александра Дворникова руководителем так называемой "спецоперацией", Кулеба сказал: "Сейчас у них другой план, но у нас свои планы".

"Что бы ни планировала россия, у нас есть своя стратегия, и эта стратегия основана на предположении, что на уверенности в том, что мы выиграем эту войну и освободим наши территории", — заявил министр в комментарии американскому каналу NBC.

Контекст

Накануне стало известно о том, что россия на фоне отступления от Киева и признанных самим Кремлём существенных потерь в ходе боевых действий – сменила командующего "операцией" в Украине.

Новым командующим стал генерал армии Александр Дворников, командующий войсками Южного военного округа. Подчёркивается, что он приобрёл значительный боевой опыт, руководя действиями российских военных в Сирии.

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