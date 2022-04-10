Кулеба прокомментировал назначение нового командующего рф войной в Украине

Детали

Так, на просьбу прокомментировать назначение генерала российской армии Александра Дворникова руководителем так называемой "спецоперацией", Кулеба сказал: "Сейчас у них другой план, но у нас свои планы".

"Что бы ни планировала россия, у нас есть своя стратегия, и эта стратегия основана на предположении, что на уверенности в том, что мы выиграем эту войну и освободим наши территории", — заявил министр в комментарии американскому каналу NBC.

Контекст

Накануне стало известно о том, что россия на фоне отступления от Киева и признанных самим Кремлём существенных потерь в ходе боевых действий – сменила командующего "операцией" в Украине.

Новым командующим стал генерал армии Александр Дворников, командующий войсками Южного военного округа. Подчёркивается, что он приобрёл значительный боевой опыт, руководя действиями российских военных в Сирии.