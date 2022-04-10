Кулеба прокоментував призначення нового командувача рф війною в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 10 квітня. УНН. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив у неділю, що початковий план росії щодо вторгнення в Україну "провалився", і що "історія покаже, чий план переможе", після того як росія призначила нового генерала очолити своє вторгнення в нашу країну, пише УНН.
Деталі
Так, на прохання прокоментувати призначення генерала російської армії Олександра Дворнікова керівником так званої "спецоперацією", Кулеба сказав: "Зараз у них інший план, але у нас свої плани".
"Що б не планувала росія, у нас є своя стратегія, і ця стратегія заснована на припущенні, що на впевненості в тому, що ми виграємо цю війну і звільнимо наші території", — заявив Міністр в коментарі американському каналу NBC.
Контекст
Напередодні стало відомо про те, що росія на тлі відступу від Києва і визнаних самим Кремлем істотних втрат в ході бойових дій - змінила командувача "операцією" в Україні.
Новим командувачем став генерал армії Олександр Дворніков, командувач військами Південного військового округу. Підкреслюється, що він набув значного бойового досвіду, керуючи діями російських військових у Сирії.