Кулеба о пассажирах из Вьетнама: мы стали свидетелями "стремления украинцев к свободе"

"Что касается вчерашних событий, прежде всего рейса из Хошимина, я без всякой иронии хочу вам сказать, что мы стали свидетелями очередного несокрушимого стремления украинцев к свободе. Мы увидели, что украинец готов пренебречь всем, общественным интересом, ради того, чтобы вырваться на волю, сесть в такси и поехать домой. Я считаю, что в ситуации, в которой оказалась наша страна и практически весь мир, чрезвычайно важна солидарность и взаимная поддержка. Каждый человек должен понимать, что решая проблему за счет другого человека, она умножает проблемы, а не решает их", - отметил министр.

Добавим, что в сети появилось видео, на котором видно, как пассажиры рейса из Хошимина в "Борисполе" - 29 марта - выламывают двери, чтобы покинуть аэропорт и отправиться домой, а не на обсервацию.

Напомним, что некоторых украинцев с двух рейсов, прилетевших из Дохи, Катар, в "Борисполь", до сих пор не выпускают из аэропорта, ведь в то время, как большинство уже отправилась на обсервацию, другие - отказываются это делать.

Как сообщал УНН, в МВД заявили, что прибывшие из стран с коронавирусом украинцы должны пройти обязательную обсервацию.