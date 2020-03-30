Геращенко: прибулі з країн з коронавірусом українці мають пройти обов'язкову обсервацію

“Наша задача — виконання рішення Кабінету міністрів та законів України. Вчора урядом було прийнято постанову № 241 про обмеження авіаційних рейсів і прийняття їх в порядку виключення. Це було зроблено для двох авіарейсів із Катару, якими прилетіло 358 осіб. За нашими даними, вони були попереджені, що їм необхідно буде пройти обсервацію протягом 14 днів. 318 громадян вже знаходяться на обсервації. 40 осіб залишилися в літаках, відмовляються туди їхати. Ми ведемо переговори. Сподіваємося, що вони зрозуміють, що не мають права ризикувати здоров’ям інших. Ми не знаємо, чи хтось із них захворів, і їм треба 14 днів побути в обсервації”, — сказав Антон Геращенко в ефірі одного з телеканалів.

Заступник голови МВС додав, що усі особи, які повернулися з країн або регіонів із місцевою передачею коронавірусу, підлягають обов’язковій обсервації протягом 14 днів із метою недопущення занесення нових випадків хвороби на територію України.

“Під час ізоляції не можна виходити за межі обсервації, бажано ні з ким не спілкуватися, лише телефоном або іншими електронними засобами зв’язку. Задача обсервації — виявити чи особа інфікована, оскільки вона може про це не знати та заразити інших”, — повідомив Геращенко.

Він також підкреслив, що правоохоронні органи не допустять хуліганства під час процедури направлення таких осіб в обсервацію.

“Сила застосовується лише в випадках, визначених законодавством. В рамках цих переговорів — сила не застосовувалась, проте якщо буде хуліганство, як в "Борисполі“, це не припустимо. Хуліганства та насилля ми не допустимо. У разі необхідності залучатиметься не лише Національна поліція України, а й Національна гвардія України, як формування з охорони громадського порядку”, — сказав Геращенко.

Наадаємо, раніше у Держприкордонслужбі повідомили про ситуацію з рейсами з Катару.