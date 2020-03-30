Геращенко: прибывшие из стран с коронавирусом украинцы должны пройти обязательную обсервацию

"Наша задача - выполнение решения Кабинета министров и законов Украины. Вчера правительством было принято постановление № 241 об ограничении авиационных рейсов и принятие их в порядке исключения. Это было сделано для двух авиарейсов из Катара, которыми прилетело 358 человек. По нашим данным, они были предупреждены, что им необходимо пройти обсервацию в течение 14 дней. 318 граждан уже находятся на обсервации. 40 человек остались в самолетах, отказываются туда ехать. Мы ведем переговоры. Надеемся, что они поймут, что не имеют права рисковать здоровьем других. Мы не знаем, кто из них заболел, и им надо 14 дней побыть в обсервации", - сказал Антон Геращенко в эфире одного из телеканалов.

Замглавы МВД добавил, что все лица, вернувшиеся из стран или регионов с местной передачей коронавируса, подлежат обязательной обсервации в течение 14 дней с целью недопущения заноса новых случаев болезни на территорию Украины.

"Во время изоляции нельзя выходить за пределы обсервации, желательно ни с кем не общаться, только по телефону или другими электронными средствами связи. Задача обсервации - выявить инфицированное лицо, поскольку оно может об этом не знать и заразить других", - сообщил Геращенко.

Он также подчеркнул, что правоохранительные органы не допустят хулиганства во время процедуры направления таких лиц в обсервацию.

"Сила применяется только в случаях, определенных законодательством. В рамках этих переговоров - сила не применялась, однако в случае хулиганство, как в "Борисполе", это не допустимо. Хулиганства и насилия мы не допустим. В случае необходимости будут привлекаться не только Национальная полиция Украины, но и Национальная гвардия Украины, как формирование по охране общественного порядка", - сказал Геращенко.

Наадаемо, ранее в Госпогранслужбе сообщили о ситуации с рейсами из Катара.