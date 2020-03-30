Кулеба про пасажирів з В'єтнаму: ми стали свідками "прагнення українців до свободи"
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба відреагував на інцидент, що стався в аеропорту "Бориспіль", коли пасажири рейсу з Хошиміну, В’єтнам, виламували двері, щоб не відправлятись на обсервацію. Він назвав це "незламним прагненням українців до свободи" попри ті проблеми, що можуть після цього виникнути. Про це він розповів під час онлайн-брифінгу, передає кореспондент УНН.
“Що стосується учорашніх подій, насамперед рейсу з Хошиміну, я без жодної іронії хочу вам сказати, що ми стали свідками чергового незламного прагнення українців до свободи. Ми побачили, що українець готовий знехтувати усім, суспільним інтересом, заради того, щоб вирватись на волю, сісти в таксі і поїхати додому. Я вважаю, що в ситуації, у якій опинилась наша країна і практично весь світ, надзвичайно важлива солідарність і взаємна підтримка. Кожна людина повинна розуміти, що вирішуючи проблему за рахунок іншої людини, вона примножує проблеми, а не вирішує їх”, — зазначив міністр.
Додамо, що у мережі з’явилось відео, на якому видно, як пасажири рейсу з Хошиміну у "Борисполі" — 29 березня — виламують двері, щоб покинути аеропорт та поїхати додому, а не на обсервацію.
Нагадаємо, що деяких українців з двох рейсів, що прилетіли з Дохи, Катар, до "Борисполя", досі не випускають з аеропорту, адже у той час, як більшість вже відправилась на обсервацію, інші — відмовляються це робити.
Як повідомляв УНН, у МВС заявили, що прибулі з країн з коронавірусом українці мають пройти обов'язкову обсервацію.