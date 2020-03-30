Кулеба про пасажирів з В'єтнаму: ми стали свідками "прагнення українців до свободи"

КИЇВ. 30 березня. УНН. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба відреагував на інцидент, що стався в аеропорту "Бориспіль", коли пасажири рейсу з Хошиміну, В’єтнам, виламували двері, щоб не відправлятись на обсервацію. Він назвав це "незламним прагненням українців до свободи" попри ті проблеми, що можуть після цього виникнути. Про це він розповів під час онлайн-брифінгу, передає кореспондент УНН.