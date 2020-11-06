Кулеба о диалоге с МИД Венгрии: перевернуть страницу и выстроить диалог и вместе дистанционно смотреть футбол
Киев • УНН
КИЕВ. 6 ноября. УНН. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что договорился с главой МИД Венгрии Петером Сиярто “перевернуть страницу” на которой страны недавно обменялись болезненными ударами после вмешательства Венгрии в украинские выборы и выстроить конструктивный диалог. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, передает УНН.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что договорился с венгерской стороной “перевернуть страницу” после вмешательства Венгрии в украинские выборы и возобновить диалог.
“Венгрия — наш важный сосед. Петер Сиярто — мой коллега, с которым мы много сделали, чтобы вывести украинскую-венгерские отношения из пике и иметь поддержку Венгрии в ЕС и НАТО. Поэтому когда узнал, что Петер заболел COVID-19, сразу по-человечески написал ему смс-сообщение с пожеланием скорой победы над вирусом”, — написал Кулеба.
По его словам, Петер прочитал и перезвонил ему, поблагодарил за поддержку.
“Мы нормально поговорили. О работе, ковиде, жизне и футболе. Конечно, и о последнем падении в наших отношениях. Петер поддержал мое предложение перевернуть страницу, на которой Украина и Венгрия недавно обменялись болезненными ударами. Мы оба согласны, что надо вынести правильные выводы из случившегося две недели назад и в дальнейшем выстраивать конструктивный диалог. Нет альтернативы добрососедству украинского и венгерского народов и нашему общему европейскому и евроатлантическому будущему”, — подчеркнул Кулеба.
Кроме того, Кулеба договорился с Петером смотреть матч между “Динамо” Киев и “Ференцварошем” вместе дистанционно и обмениваться впечатлениями в сообщениях.
Напомним, министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто заявил, что решение Украины запретить въезд двум венгерским чиновникам из-за вероятного вмешательства в местные выборы, было “жалким и бессмысленным”, и таким образом Украина отказалась от поддержки Венгрией своих усилий к евроатлантической интеграции.
Как сообщал УНН, ранее в МИД Украины подтвердили, что двум венгерским высокопоставленным лицам запрещен въезд в Украину из-за агитации в Закарпатской области во время избирательного процесса на местных выборах.
Напомним, ранее МИД Украины вручило послу Венгрии в Украине ноту протеста из-за фактов политической агитации венгерских официальных лиц в пользу одной из политических партий. Глава МИД Венгрии в день местных выборов в Украине 25 октября, призвал поддержать Партию венгров — Общество венгерской культуры Закарпатья.
В МИД, в свою очередь, отметили, что Будапешт “нагло подтвердил прямое вмешательство во внутренние дела Украины”.