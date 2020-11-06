Кулеба о диалоге с МИД Венгрии: перевернуть страницу и выстроить диалог и вместе дистанционно смотреть футбол

КИЕВ. 6 ноября. УНН. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что договорился с главой МИД Венгрии Петером Сиярто “перевернуть страницу” на которой страны недавно обменялись болезненными ударами после вмешательства Венгрии в украинские выборы и выстроить конструктивный диалог. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, передает УНН.