Кулеба про діалог з МЗС Угорщини: перегорнути сторінку і вибудувати діалог та разом дистанційно дивитися футбол

Глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що домовився з угорською стороною “перегорнути сторінку” після втручання Угорщини в українські вибори та відновити діалог.

“Угорщина — наш важливий сусід. Петер Сіярто — мій колега, з яким ми багато зробили, щоб вивести українсько-угорські відносини з піке і мати підтримку Угорщини в ЄС і НАТО. Тому коли дізнався, що Петер захворів на COVID-19, одразу по-людськи написав йому смс-повідомлення з побажанням швидкої перемоги над вірусом”, — написав Кулеба.

За його словами, петер прочитав і передзвонив йому, подякував за підтримку.

“Ми нормально поговорили. Про роботу, ковід, життя і футбол. Звісно, і про останнє падіння в наших відносинах. Петер підтримав мою пропозицію перегорнути сторінку, на якій Україна та Угорщина нещодавно обмінялися болісними ударами. Ми обидва погоджуємося, що треба винести правильні висновки з того, що сталося два тижні тому і надалі вибудовувати конструктивний діалог. Немає альтернативи добросусідству українського та угорського народів і нашому спільному європейському та євроатлантичному майбутньому”, — наголосив Кулеба.

Окрім того, Кулеба домовився з Петером дивитися матч між “Динамо” Київ і “Ференцварошем” разом дистанційно та обмінюватися враженнями в повідомленнях.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що рішення України заборонити в’їзд двом угорським чиновникам через ймовірне втручання у місцеві вибори, було “жалюгідним і безглуздим”, і що таким чином Україна відмовилася від підтримки Угорщиною своїх зусиль до євроатлантичної інтеграції.

Як повідомляв УНН, раніше у МЗС України підтвердили, що двом угорським високопоставленим особам заборонено в’їзд в Україну через агітацію у Закарпатській області під час виборчого процесу на місцевих виборах.

Нагадаємо, раніше МЗС України вручило послу Угорщини в Україні ноту протесту через факти політичної агітації угорських офіційних осіб на користь однієї з політичних партій. Глава МЗС Угорщини у день місцевих виборів в Україні, 25 жовтня, закликав підтримати Партію угорців — Товариство угорської культури Закарпаття.

У МЗС, у свою чергу, зазначили, що Будапешт “нахабно підтвердив пряме втручання у внутрішні справи України”.