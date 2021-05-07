Кулеба сравнил Россию с пандемией
Киев • УНН
КИЕВ. 7 мая. УНН. Перед солидарностью Европейского Союза стоит два вызова - Россия и коронавирус, и их обоих можно охарактеризовать как пандемию. Об этом сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время совместной пресс-конференции в Киеве с главами МИД стран Бенилюкса, передает корреспондент УНН.
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"На мой взгляд, есть два серьезных испытания для солидарности ЕС. Первое - это Россия, Россия все время бросает вызов солидарности ЕС. И второе - это COVID. Образно говоря, и то, и другое можно охарактеризовать как пандемию - в политике и охране здоровья", - сказал министр.
Детали
Также министр, говоря о распространении вакцин от коронавируса, отметил, что даже некоторым странам ЕС сегодня сложно получить их партии в достаточном количестве по графику.
"Мы ценим то, что было сделано ЕС для помощи соседям и третьим странам. Я не в той позиции, чтобы говорить, что им следовало действовать лучше. Потому что, вы знаете, это то, что нужно решать в самом ЕС. Но мы воспринимаем ситуацию, связанную с COVID, как испытание для всех нас, и мы продолжим работать с COVAX и ЕС, и со странами ЕС на двустороннем уровне, по этим вопросам", - добавил он.
Дополнение
Украину с визитом на этой неделе посетили министры иностранных дел стран Бенилюкса. Накануне дипломаты нанесли визит в зону ООС.