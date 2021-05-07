Кулеба порівняв Росію з пандемією

Цитата:

“На мій погляд, є два серйозних випробування для солідарності ЄС. Перший — це Росія, Росія весь час кидає виклик солідарності ЄС. І другий — це COVID. Образно кажучи, і те, і інше можна охарактеризувати як пандемію - у політиці і охороні здоров’я”, - сказав міністр.

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Також міністр, говорячи про поширення вакцин від коронавірусу, зазначив, що навіть деяким країнам ЄС на сьогодні складно отримати їх партії в достатній кількості за графіком.

“Ми цінуємо те, що було зроблено ЄС для допомоги сусідам і третім країнам. Я не в тій позиції, щоб говорити, що їм слід було діяти краще. Тому що, ви знаєте, це те, що потрібно вирішувати в самому ЄС. Але ми сприймаємо ситуацію, пов’язану з COVID, як випробування для всіх нас, і ми продовжимо працювати з COVAX і ЄС, і з країнами ЄС на двосторонньому рівні, з цих питань”, - додав він.

Доповнення

Україну з візитом цього тижня відвідали міністри закордонних справ країн Бенілюксу. Напередодні дипломати здійснили візит у зону ООС.