Военные, пожарно-технические, инженерно-экологические экспертизы - специалисты КНИИСЭ продолжают устанавливать последствия оккупации врагом Чернобыльской зоны
Пассажиропоток на украинской границе остается стабильным: в рабочие дни он составляет 80 тысяч человек - Демченко
ГПСУ: резкого увеличения попыток незаконно пересечь границу - нет
Демченко: российские ДРГ не имеют четкого графика атак, но наиболее активны они на Сумщине
Сейчас поляки блокируют только пункт пропуска "Гребенное - Рава-Русская" - Демченко
Если в воинскую часть привезли некачественные продукты питания, начпрод должен составить акт, и поставщик получит штраф - ГОТ
Создание библиотеки эталонных образцов готовой табачной продукции усилит экспертные возможности в борьбе с нелегальным оборотом соответствующих товаров - Александр Рувин
Под видом борьбы с лудоманией среди военных Гетманцев хочет взять под контроль лицензирование лотерей - Кучухидзе
У предпринимателей лопается терпение из-за действий Гетманцева - участник акции «Щипай меня - не трогай бизнес»
После разблокирования нескольких пунктов пропуска наблюдается нормальное движение грузовиков в обоих направлениях, в очереди 250 предводителей - Демченко
Кулеба обсудил усиление ПВО Украины с главой МИД Испании
Оккупанты ударили беспилотником по гражданской машине на Херсонщине: пострадали два человека
Жолнович назвала евроинтеграционные требования для Украины в сфере социальной политики
В рамках программы "Сделано в Украине" на компенсацию 25% от покупки аграриями сельхозтехники выделили 1 млрд грн
После довольно долгой паузы враг вывел на боевое дежурство в Черное море 2 подводных ракетоносителя - Силы обороны юга
"Мы должны оставаться бдительными": Столтенберг предупредил о российских шпионах в странах Альянса
Оружие дальнего действия, ППО и артиллерия: Зеленский на "Рамштайн" обозначил ключевые оружейные приоритеты Украины
"Спасибо тем, кто защитил жизнь 38 лет назад, и тем, кто противостоял врагу в 2022 году" - Зеленский посетил Славутич в годовщину трагедии на ЧАЭС
Общие убытки для ЧАЭС за время оккупации достигают 3 миллиардов гривен - министр
Полиция США вероятно применила резиновые пули и слезоточивый газ при аресте демонстрантов в штате Джорджия
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Дымовая завеса: кто и зачем тормозит принятие важных изменений в законодательство по детенизации рынка табака
"Клуб белого бизнеса" Гетманцева создаст в Украине концлагерь для предпринимателей - эксперты
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Кулеба обсудил усиление ПВО Украины с главой МИД Испании
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба обсудил со своим испанским коллегой Хосе Мануэлем Альбаресом дальнейшую военную помощь и шаги по усилению противовоздушной обороны Украины.
Оккупанты ударили беспилотником по гражданской машине на Херсонщине: пострадали два человека
российские военные атаковали гражданский автомобиль с помощью беспилотника-камикадзе возле Золотой Балки, ранив 44-летнего мужчину и 67-летнюю женщину, которые были госпитализированы.
Жолнович назвала евроинтеграционные требования для Украины в сфере социальной политики
Министерство социальной политики Украины стремится привести свою социальную политику в соответствие со стандартами ЕС, сосредоточившись на сокращении бедности, предоставлении инклюзивных услуг для преодоления кризисных ситуаций, поддержке занятости людей с инвалидностью и мероприятиях по активному старению, чтобы пожилые люди могли оставаться экономически и социально активными.
В рамках программы "Сделано в Украине" на компенсацию 25% от покупки аграриями сельхозтехники выделили 1 млрд грн
Украинское правительство выделило 1 миллиард гривен на компенсацию фермерам до 25% стоимости сельскохозяйственной техники, приобретенной в рамках программы "Сделано в Украине", которая направлена на поддержку отечественных производителей, и ожидается, что этой государственной поддержкой воспользуются около 4 000 фермеров.
После довольно долгой паузы враг вывел на боевое дежурство в Черное море 2 подводных ракетоносителя - Силы обороны юга
После длительного перерыва российские оккупанты поставили на боевое дежурство в Черном море две подводные лодки, суммарным залпом до 8 ракет "Калибр".
"Мы должны оставаться бдительными": Столтенберг предупредил о российских шпионах в странах Альянса
Генеральный секретарь НАТО предупредил о российских шпионах в странах Альянса и призвал к бдительности, ссылаясь на недавние аресты подозреваемых российских агентов в Германии и Великобритании.
Оружие дальнего действия, ППО и артиллерия: Зеленский на "Рамштайн" обозначил ключевые оружейные приоритеты Украины
Президент Украины Зеленский обозначил основные приоритеты в области вооружений, необходимых ВСУ: оружие дальнего радиуса действия, такое как ATACMS, системы ПВО, такие как Patriot, больше артиллерии и увеличение производства оружия для противодействия российской агрессии и достижения целей Украины в войне.
"Спасибо тем, кто защитил жизнь 38 лет назад, и тем, кто противостоял врагу в 2022 году" - Зеленский посетил Славутич в годовщину трагедии на ЧАЭС
Президент Зеленский поблагодарил тех, кто защищал жизнь во время Чернобыльской катастрофы 38 лет назад, и тех, кто сопротивляется российским захватчикам в 2022 году, почтив героев, которые рисковали своей жизнью, чтобы предотвратить катастрофу, и заверил в возвращении всех военнопленных.
Общие убытки для ЧАЭС за время оккупации достигают 3 миллиардов гривен - министр
Общая сумма ущерба, нанесенного Чернобыльской АЭС за время российской оккупации, достигает 3 миллиардов гривен, включая расходы на разминирование территории вокруг станции.
Полиция США вероятно применила резиновые пули и слезоточивый газ при аресте демонстрантов в штате Джорджия
Полиция США, вероятно, применила резиновые пули и слезоточивый газ против протестующих студентов Университета Эмори в Джорджии, которые разбили палаточный лагерь в знак солидарности с Палестиной и против центра подготовки полицейских.