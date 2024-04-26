Кулеба обсудил усиление ПВО Украины с главой МИД Испании

Глава МИД Дмитрий Кулеба обсудил усиление противовоздушной обороны Украины с испанским коллегой Хосе Мануэлем Альбаресом. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление дипломата в соцсети Х.

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По его словам, они обсудили дальнейшую военную помощь и шаги для усиления противовоздушной обороны (ПВО) Украины.

Я разговаривал со своим испанским другом Хосе Мануэлем Альбаресом. Мы обсудили дальнейшую военную помощь и шаги по усилению противовоздушной обороны Украины - говорится в заметке.

Кроме того, глава МИД Украины поблагодарил Хосе Мануэля за все его усилия, направленные на сплочение международной поддержки украинской Формулы мира.

Напомним

Испания согласилась предоставить Украине ограниченное количество ракет для системы противовоздушной обороны Patriot, несмотря на давление со стороны НАТО и ЕС.

Украина ведет переговоры с партнерами о получении еще четырех ПВО Patriot - глава МИД