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Кулеба назвал вступ Украины в НАТО единственным способом решения вооруженного конфликта на Донбассе

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 13 апреля. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что единственной надежной гарантией безопасности в Европе для Украины является вступление в НАТО. Об этом он заявил в интервью испанскому информационному агентству EFE, пишет УНН.

Детали

Кулеба заявил, что нынешняя ситуация является крупнейшей из 2014-2015 годов военно-пропагандистской мобилизацией России вдоль украинской границы. Он считает, что если бы Украина была членом НАТО до 2014 года, Россия не решилась бы напасть.

Цитата

“Со стратегической точки зрения, единственной надежной гарантией безопасности в Европе и на более широком евроатлантическом пространстве является вступление всех демократий региона в альянс НАТО. Украина и есть такой демократией в своем регионе, которая, к сожалению, граничит на северо-востоке со странами, которые глубоко недемократическими. Здесь я вынужден вспомнить и Россию и, к сожалению, также Беларусь ”, - сказал Кулеба.

Напомним

Ранее в МИД сообщили, что в среду, 13 апреля министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба осуществит рабочий визит в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе для участия во внеочередном заседании Комиссии Украина-НАТО.

Контекст

В последнее время на Донбассе наблюдается эскалация ситуации. 30 марта главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак сказал, что Россия осуществляет постепенное наращивание войск вблизи государственной границы Украины — на Севере, на Востоке и на Юге. Всего ожидается дополнительное сосредоточения до 25 батальонных тактических групп, в совокупности с имеющимися развернутыми силами и средствами вблизи государственной границы с Украиной создает угрозу военной безопасности государства.

По словам Хомчака , состоянию на 30 марта вдоль государственной границы Украины и на временно оккупированных территориях Украины и АР Крым содержалось 28 батальонных тактических групп противника, а именно — в Брянской, Воронежской, Ростовской областях, и на территории временно оккупированного Крыма.

Президент Владимир Зеленский 8 апреля сообщал , что с начала года на Донбассе погибли 26 бойцов. После того также были сообщения о погибших военных на Донбассе, в частности, и в понедельник, 12 апреля.

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