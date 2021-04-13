Кулеба назвав вступ України в НАТО єдиним способом вирішення збройного конфлікту на Донбасі

Деталі

Кулеба заявив, що теперішня ситуація є найбільшою з 2014-2015 років військово-пропагандистською мобілізацією Росії вздовж українського кордону. Він вважає, що якби Україна була членом НАТО до 2014 року, Росія не наважилася би напасти.

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“Зі стратегічної точки зору, єдиною надійною гарантією безпеки в Європі та на ширшому євроатлантичному просторі є вступ усіх демократій регіону до альянсу НАТО. Україна і є такою демократією у своєму регіоні, яка, на жаль, межує на північному сході з країнами, які є глибоко недемократичними. Тут я змушений згадати і Росію і, на жаль, також Білорусь”, — сказав Кулеба.

Нагадаємо

Раніше в МЗС повідомили, що в середу, 13 квітня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба здійснить робочий візит до штаб-квартири НАТО в Брюсселі для участі у позачерговому засіданні Комісії Україна-НАТО.

Контекст

Останнім часом на Донбасі спостерігається ескалація ситуації. 30 березня головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак сказав, що Росія здійснює поступове нарощування військ поблизу державного кордону України — на Півночі, на Сході і на Півдні. Всього очікується додаткове зосередження до 25 батальйонних тактичних груп, що в сукупності з наявними розгорнутими силами і засобами поблизу державного кордону з Україною створює загрозу воєнній безпеці держави.

За словами Хомчака, станом на 30 березня вздовж державного кордону України і на тимчасово окупованих територіях України і АР Крим утримувалося 28 батальйонних тактичних груп противника, а саме — у Брянській, Воронезькій, Ростовській областях, і на території тимчасово окупованого Криму.

Президент Володимир Зеленський 8 квітня повідомляв, що з початку року на Донбасі загинули 26 бійців. Після того також були повідомлення про загиблих військових на Донбасі, зокрема, і в понеділок, 12 квітня.