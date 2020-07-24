Кулеба на следующей неделе совершит визит в Польшу

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 31103 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 101660 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 106549 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 133538 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 110634 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 131364 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 102050 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102584 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104426 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102055 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Кулеба на следующей неделе совершит визит в Польшу

Кулеба на следующей неделе совершит визит в Польшу

Киев  •  УНН

 • 11416 просмотра

КИЕВ. 24 июля. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на следующей неделе должен посетить Республику Польша с рабочим визитом. Об этом сообщает пресс-служба МИДа Украины, передает УНН.

"27-28 июля 2020 года министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба осуществит рабочий визит в Республику Польша. Основной целью визита является координация действий с польской стороной по развитию двустороннего и многостороннего сотрудничества", - сообщили в МИДе.

Отмечается, что в рамках визита состоятся переговоры министра с главой МИДа Польши Яцеком Чапутовичем.

Кроме того, по данным министерства, Кулеба вместе с польским коллегой примет участие в церемонии официального открытия нового корпуса посольства Украины в Республике, где размещен консульский отдел диппредставительства. Министр также встретится с представителями украинской общины в Польше.

28 июня во Люблине состоится встреча глав внешнеполитических ведомств Украины, Польши и Литвы и совместное посещение ЛитПолУкрбрига им. великого гетмана Константина Острожского. В завершение визита предполагается принятие совместной декларации министров.

Как сообщалось в УНН, накануне премьер-министр Украины Денис Шмыгаль посетил с рабочим визитом Брюссель.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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