Кулеба наступного тижня здійснить візит до Польщі
Київ • УНН
КИЇВ. 24 липня. УНН. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба наступного тижня має відвідати Республіку Польща з робочим візитом. Про це інформує пресслужба МЗС України, передає УНН.
"27-28 липня 2020 року міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба здійснить робочий візит до Республіки Польща. Основною метою візиту є координація дій з польською стороною щодо розвитку двостороннього та багатостороннього співробітництва", - повідомили у МЗС.
Зазначається, що в рамках візиту відбудуться переговори міністра з главою МЗС Польщі Яцеком Чапутовичем.
Крім того, за даними міністерства, Кулеба разом з польським колегою візьме участь у церемонії офіційного відкриття нового корпусу посольства України в Республіці, де розміщено консульський відділ дипустанови. Міністр також зустрінеться із представниками української громади у Польщі.
28 липня у Любліні відбудеться зустріч глав зовнішньополітичних відомств України, Польщі та Литви та спільне відвідання ЛитПолУкрбригу ім. великого гетьмана Костянтина Острозького. На завершення візиту передбачається ухвалення спільної декларації міністрів.
Як повідомлялося в УНН, напередодні прем’єр-міністр України Денис Шмигаль відвідав з робочим візитом Брюссель.