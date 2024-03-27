Кулеба: "Наш приоритет - победа Украины на реальном фронте и помощь Молдове - на информационном"

Приоритет Украины - победить Россию на реальном фронте и помочь Республике Молдова победить на информационном. Об этом заявил министр иностранных дел из Киева Дмитрий Кулеба для Deschide.MD, пишет УНН.

Мы желаем Республике Молдова всего наилучшего, мы всегда будем поддерживать граждан Республики Молдова, и если мы можем что-то сделать, чтобы защитить вас от злонамеренного влияния россии в контексте этого референдума, мы будет там, чтобы помочь. ... Нашим приоритетом является победа Украины на реальном фронте и помощь Республике Молдова победить на информационном фронте. - заявил Дмитрий Кулеба.

Детали

По словам главы украинского МИД, россия использует всю свою медиамашину и агентов в Молдове, чтобы перекроить результаты референдума по евроинтеграции, который запланировано провести осенью.

Он также назвал инструменты, которые будет использовать кремлевский режим для похищения результатов президентских выборов и референдума в Молдове.

Не нужно быть специалистом по ракетам или офицером разведки, чтобы понять, что собирается делать Россия. Они будут использовать свою медийную машину и своих агентов в Республике Молдова, чтобы дискредитировать нынешнее правительство Республики Молдова и саму идею того, что Республика Молдова может быть независимым и европейским государством. Итак, если вы найдете способ перекрыть доступ российской пропаганды к умам и сердцам ваших граждан, вы будете в безопасности, и выражение выбора граждан не будет искажено этими влияниями. Это непросто сделать и достичь этого в демократии 21 века, где все проводят часы, дни и ночи за своими смартфонами, но вы должны найти способ. Иначе россия продолжит искажать реальность и представления в Республике Молдова. - предостерег Кулеба.

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Глава МИД из Киева подтвердил поддержку Украины правительству и гражданам Республики Молдова, а также готовность помочь Кишиневу противостоять злонамеренному влиянию России.