Кулеба дал интервью накануне визита в Индию и рассказал детали дипломатической миссии

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Блокировкой налоговых накладных Гетманцев работает на врага, убивая экономику Украины - эксперт
  •  100323 просмотра

Блокировкой налоговых накладных Гетманцев работает на врага, убивая экономику Украины - эксперт

Эксклюзив
Привлечение посредников к контрактам на закупку снарядов для ВСУ надо принимать как необходимый элемент игры - эксперт
  •  106381 просмотра

Привлечение посредников к контрактам на закупку снарядов для ВСУ надо принимать как необходимый элемент игры - эксперт

Эксклюзив
Военный эксперт: характеристики, которые дали россияне "Циркону" - преувеличены
  •  110812 просмотра

Военный эксперт: характеристики, которые дали россияне "Циркону" - преувеличены

Эксклюзив
Политолог назвал возможные причины увольнения Данилова с должности секретаря СНБО
26 марта 2024, 16:42  •  135096 просмотра

Политолог назвал возможные причины увольнения Данилова с должности секретаря СНБО

Эксклюзив
МОУ с 2022 года подало более 100 исков в суды из-за невыполнения контрактов на поставку вооружения
26 марта 2024, 15:24  •  124920 просмотра

МОУ с 2022 года подало более 100 исков в суды из-за невыполнения контрактов на поставку вооружения

Эксклюзив
Европейская Бизнес Ассоциация констатировала обострение ситуации с блокировкой налоговых накладных с конца февраля
26 марта 2024, 09:54  •  138590 просмотра

Европейская Бизнес Ассоциация констатировала обострение ситуации с блокировкой налоговых накладных с конца февраля

Эксклюзив
ФГВФЛ открестился от заявления его руководителя Рекрут о начислении более 7 млрд грн штрафов банкам "Айбокс" и "Конкорд" до начала их ликвидации
26 марта 2024, 09:19  •  125824 просмотра

ФГВФЛ открестился от заявления его руководителя Рекрут о начислении более 7 млрд грн штрафов банкам "Айбокс" и "Конкорд" до начала их ликвидации

"Крипта для чайников". Часть 2: что такое халвинг, и почему он вызывает переполох на рынке криптовалют
25 марта 2024, 12:55  •  143522 просмотра

"Крипта для чайников". Часть 2: что такое халвинг, и почему он вызывает переполох на рынке криптовалют

Эксклюзив
Малюська о золотовалютных резервах рф: понимание формата поступления и использования будет в середине лета
25 марта 2024, 10:59  •  134872 просмотра

Малюська о золотовалютных резервах рф: понимание формата поступления и использования будет в середине лета

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24 марта 2024, 16:50  •  179912 просмотра

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Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?

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20 марта 2024, 10:44  •  485110 просмотра

Кулеба дал интервью накануне визита в Индию и рассказал детали дипломатической миссии

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба посетит Индию с целью укрепления двусторонних связей, обсуждения сотрудничества в сфере противовоздушной обороны и изучения роли Индии в восстановлении Украины.

политика •   •  7562 просмотра
Кулеба дал интервью накануне визита в Индию и рассказал детали дипломатической миссии

Буданов: "О подготовке теракта в "Крокус Сити" россия точно знала с 15 февраля"

Россия знала о подготовке теракта на своей территории как минимум с 15 февраля 2024 года, по словам руководителя Главного управления разведки Министерства обороны Украины генерал-лейтенанта Кирилла Буданова, который заявил, что Россия недооценила масштабы атаки и пыталась обвинить в ней Украину.

Война •   •  10029 просмотра
Буданов: "О подготовке теракта в "Крокус Сити" россия точно знала с 15 февраля"

Глава Меджлиса Чубаров не исключает новую волну мобилизации крымчан в армию рф

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа предупреждает о возможной новой волне принудительной мобилизации крымчан, в том числе крымских татар, в российскую армию для участия в войне против Украины.

Война •   •  11196 просмотра
Глава Меджлиса Чубаров не исключает новую волну мобилизации крымчан в армию рф

Количество жертв теракта в подмосковном "Крокус Сити Холл" возросло до 143

Число жертв нападения на подмосковный концертный зал "Крокус Сити Холл" возросло до 143, согласно обновленному списку, опубликованному российской федерацией.

Криминал и ЧП •   •  10557 просмотра
Количество жертв теракта в подмосковном "Крокус Сити Холл" возросло до 143

Американский скульптор Ричард Серра умер в возрасте 85 лет

Известный американский скульптор Ричард Серра, известный своими монументальными работами из стальных пластин, умер в возрасте 85 лет в своем доме в Нью-Йорке.

Культура •   •  11764 просмотра
Американский скульптор Ричард Серра умер в возрасте 85 лет

Атака рф на Харьков: что известно о пострадавших и погибшем

В Харькове российский ракетный удар привел к 19 пострадавшим, в том числе 3 детей, 13 из которых были госпитализированы, а 59-летний мужчина погиб.

Война •   •  16173 просмотра
Атака рф на Харьков: что известно о пострадавших и погибшем

Украинское Дунайское пароходство построило третью 2200-тонную баржу SLG - Минразвития

Украинское Дунайское пароходство построило и спустило на воду свою третью крупнотоннажную баржу SLG, которая может перевозить по реке до 2 200 тонн грузов.

Экономика •   •  16809 просмотра
Украинское Дунайское пароходство построило третью 2200-тонную баржу SLG - Минразвития

Нобелевские лауреаты призвали мировых лидеров отказаться от иллюзий относительно путина и увеличить помощь Украине

195 нобелевских лауреатов из разных областей призвали мировых лидеров отказаться от иллюзий относительно режима путина, увеличить помощь Украине для обеспечения ее победы, поддержать российскую демократическую оппозицию и принять коллективные меры для установления мира в Европе и предотвращения глобальной катастрофы.

Война •   •  17665 просмотра
Нобелевские лауреаты призвали мировых лидеров отказаться от иллюзий относительно путина и увеличить помощь Украине

россияне с помощью авиации пытаются прорвать оборону Украины на нескольких направлениях - Генштаб

27 марта российские войска нанесли 7 ракетных ударов, 60 авиаударов и 73 раза обстреляли украинские позиции и населенные пункты из реактивных систем залпового огня, что привело к жертвам среди мирного населения и разрушениям инфраструктуры в разных регионах Украины.

Война •   •  16096 просмотра
россияне с помощью авиации пытаются прорвать оборону Украины на нескольких направлениях - Генштаб

В белгороде "хлопок": на улицах горят автомобили

В российском городе белгород, по данным российских пабликов, после взрывов на улицах горели автомобили. Информации о жертвах или пострадавших нет.

Война •   •  16774 просмотра
В белгороде "хлопок": на улицах горят автомобили