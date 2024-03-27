Кулеба дал интервью накануне визита в Индию и рассказал детали дипломатической миссии

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба выразил надежду, что его двухдневный визит в Индию будет способствовать дальнейшему развитию индийско-украинских связей. Кулеба также отметил, что Киев рассматривает Нью-Дели как "важного глобального партнера" с "мощным международным голосом". Об этом пишет NDTV, передает УНН.

Мой визит будет способствовать реализации договоренностей и дальнейшему развитию наших связей. Украина рассматривает Индию как важную мировую державу с мощным международным голосом. Мы уверены, что тесное сотрудничество принесет пользу обеим нашим нациям. Во время моего визита состоялся ряд переговоров запланированы в том числе встречи с министрами иностранных дел, а также заседание украинско-индийской межправительственной комиссии., - сказал Кулеба.

Детали

Это будет мой первый визит в Индию и первый визит министра иностранных дел Украины в страну в течение семи лет. Целью является укрепление индийско-украинских отношений" - добавил глава украинского МИД.

Во время брифинга Кулеба также отметил, что один из важных вопросов, который будет обсуждаться во время визита, - это "противовоздушная оборона".

"Важнейшим вопросом... или самым важным вопросом будет противовоздушная оборона. россия усилила свой воздушный террор против Украины. Только за неделю она запустила 190 ракет различных типов против Украины, 400 беспилотников "Шахед" и 700 управляемых бомб. ... Украине срочно нужны дополнительные средства противовоздушной обороны и перехватчики, в частности "Патриоты" и другие системы, способные перехватывать баллистические ракеты", - сказал украинский МИД.

Глава МИД Украины также отметил, что Киев будет приветствовать роль Нью-Дели в восстановлении Украины.

Индия готова сотрудничать, сотрудничать с Украиной в экономических проектах сейчас и, конечно, сотрудничать с Индией в восстановлении Украины. - сказал Кулеба, отвечая на вопрос.

Кулеба также отметил недавний разговор премьер-министра Нарендры Моди с президентом Украины Зеленским, во время которого два лидера обсудили двустороннее сотрудничество, торговлю и предстоящий Глобальный саммит мира.

Дополнительно

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба начнет двухдневный визит в Индию, во время которого обсудит двусторонние связи, а также сотрудничество по региональным и глобальным вопросам, представляющим взаимный интерес.

Он прибудет в Индию в четверг. Этот визит Кулеба осуществит по приглашению министра иностранных дел С. Джайшанкара.

Во время визита министр иностранных дел Кулеба проведет ряд мероприятий, в том числе официальные встречи с министром иностранных дел и заместителем АНБ для обсуждения вопросов, касающихся двустороннего партнерства и сотрудничества по региональным и глобальным вопросам, представляющим взаимный интерес. Ожидается также взаимодействие Кулебы с бизнес-сообществом, говорится в пресс-релизе Министерства иностранных дел.