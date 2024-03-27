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Кулеба дал интервью накануне визита в Индию и рассказал детали дипломатической миссии
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба посетит Индию с целью укрепления двусторонних связей, обсуждения сотрудничества в сфере противовоздушной обороны и изучения роли Индии в восстановлении Украины.
Буданов: "О подготовке теракта в "Крокус Сити" россия точно знала с 15 февраля"
Россия знала о подготовке теракта на своей территории как минимум с 15 февраля 2024 года, по словам руководителя Главного управления разведки Министерства обороны Украины генерал-лейтенанта Кирилла Буданова, который заявил, что Россия недооценила масштабы атаки и пыталась обвинить в ней Украину.
Глава Меджлиса Чубаров не исключает новую волну мобилизации крымчан в армию рф
Председатель Меджлиса крымскотатарского народа предупреждает о возможной новой волне принудительной мобилизации крымчан, в том числе крымских татар, в российскую армию для участия в войне против Украины.
Количество жертв теракта в подмосковном "Крокус Сити Холл" возросло до 143
Число жертв нападения на подмосковный концертный зал "Крокус Сити Холл" возросло до 143, согласно обновленному списку, опубликованному российской федерацией.
Американский скульптор Ричард Серра умер в возрасте 85 лет
Известный американский скульптор Ричард Серра, известный своими монументальными работами из стальных пластин, умер в возрасте 85 лет в своем доме в Нью-Йорке.
Атака рф на Харьков: что известно о пострадавших и погибшем
В Харькове российский ракетный удар привел к 19 пострадавшим, в том числе 3 детей, 13 из которых были госпитализированы, а 59-летний мужчина погиб.
Украинское Дунайское пароходство построило третью 2200-тонную баржу SLG - Минразвития
Украинское Дунайское пароходство построило и спустило на воду свою третью крупнотоннажную баржу SLG, которая может перевозить по реке до 2 200 тонн грузов.
Нобелевские лауреаты призвали мировых лидеров отказаться от иллюзий относительно путина и увеличить помощь Украине
195 нобелевских лауреатов из разных областей призвали мировых лидеров отказаться от иллюзий относительно режима путина, увеличить помощь Украине для обеспечения ее победы, поддержать российскую демократическую оппозицию и принять коллективные меры для установления мира в Европе и предотвращения глобальной катастрофы.
россияне с помощью авиации пытаются прорвать оборону Украины на нескольких направлениях - Генштаб
27 марта российские войска нанесли 7 ракетных ударов, 60 авиаударов и 73 раза обстреляли украинские позиции и населенные пункты из реактивных систем залпового огня, что привело к жертвам среди мирного населения и разрушениям инфраструктуры в разных регионах Украины.
В белгороде "хлопок": на улицах горят автомобили
В российском городе белгород, по данным российских пабликов, после взрывов на улицах горели автомобили. Информации о жертвах или пострадавших нет.